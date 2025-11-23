竹縣府率領新創團隊參展2025 Meet Taipei 展現輔導亮眼成效

新竹縣政府率領新創團隊參展二０二五 Meet Taipei ，展現新竹縣青年創業生態圈的發展潛力與活力。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府自去年起連續兩年參展亞洲新創最大盛會「Meet Taipei創新創業嘉年華」，在臺北圓山花博園區規劃設置「新竹縣無限青年創新館」，展出由新竹青創基地及新竹社會創新基地輔導與鏈結的7家團隊，展露青年創業豐碩成果，也證明新竹縣青年創業生態圈的發展潛力與活力。

縣長楊文科表示，縣府致力於打造多元、創新和支持青年創業的環境，透過「新竹青創基地」、「新竹社會創新基地」、「新竹AIoT加速器」以及「HYS新創竹夢資源網」等資源平台，協助青年實現創業夢想。

竹縣府表示，今年以智慧製造×冷鏈、生質材料×減塑、通用標識×追溯、食農永續×公平貿易與衣物循環×ESG為參展主軸，帶領在地團隊面向國內外市場與通路，本次參展以雲端×邊緣AI×碳盤查為主，展現新竹縣永續創業的動能。

參展的七家廠商各具創意與亮點，在基地輔導下展出創新科技與永續成果，如「匯百川科技」以機聯網＋監控及資料擷取系統把機械設備與生產排程即時上牆，打造產線戰情室與冷鏈監控；「宏力國際」主打手持噴墨標示，從現場即印到串接輸送帶自動噴印，兼顧法規標示與追溯；「英屬維京群島商承菲」則把非洲風土帶進日常，百分之百阿拉比卡醇香咖啡與SGS驗證生蜂蜜結合永續禮品通路。「跨境雲科技」承襲資安與系統整合底層，提供政府與大型機構雲端、數位治理與智慧展示的一站式方案；「加減數位」打造衣物循環生態，結合AI定價、零廢衣供應鏈與「衣物減碳計算機」量化ESG成效；「云碩資產」提供全方位智慧科技整合方案，展現新竹從研發到市場、從在地到國際的實戰能量；「先進材」以竹纖維生質複合材料與「竹AI×碳計算」推動可堆肥、可量化的減塑包材，現場展出成品，該公司也榮獲今年十一月經濟部頒佈的新創事業獎。