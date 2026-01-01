竹縣府聯合服務中心、數位發展處、高齡長照處正式揭牌

竹縣府聯合服務中心、數位發展處、高齡長照處元旦正式揭牌， 一站式搞定民生大小事，讓民眾免於奔波。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府元旦同步揭牌「聯合服務中心」、「數位發展處」與「高齡長照處」，正式開啟了「友善服務、數位先行、高齡安康」的新紀元。面對AI科技發展與高齡議題，縣長楊文科指示進行業務整併及組織調整，達成事權統一、專業分工的目的，以回應社會快速變遷帶來的挑戰，提升行政效率及服務品質。

楊文科表示，「聯合服務中心」係本次革新的最大亮點，縣府運用西北側一樓大廳空間，以市集BOOTH設計概念重新規劃，將傳統冰冷的行政櫃台翻轉為熱鬧市集，讓民眾申辦業務像逛街般輕鬆有趣，引領縣民體驗嶄新的親民魅力。

聯合服務中心透過整合跨局處業務，提供「一次到位」的服務流程，大幅減少民眾，特別是行動不便者與長者，往返各局處奔波的需求。服務中心整合社會福利、住宅補貼、地政業務、志工諮詢等六大功能，從身心障礙證明、愛心卡、住宅補貼申辦，到地籍資料查詢、志工資訊，一站式搞定。

現場舒適填寫區、洽談區讓洽公民眾安心落座，數位體驗實驗教室更化身「線上辦理試煉場」，引導民眾手指一點，生活大小事即時搞定。這不只是服務櫃台，而是行政創新的「服務市集」，提升效率、放大民眾笑容。

面對AI技術快速發展，數位科技從行政支援工具轉型為城市發展核心的趨勢，縣府正式成立「數位發展處」，以共享工作坊設計激發AI創新，透過科技導入推動縣政服務數位化、流程自動化等進程，打造更便利、更透明、更貼近縣民需求的數位縣政。

「高齡長照處」則是因應即將邁入超高齡社會及銜接中央「長照十年計劃三點零」政策而成立，由現行的「長期照顧管理中心」進一步升格，並併入原社會處的老人福利與身障福利業務，以專業分工整合原本分散在不同單位的資源。