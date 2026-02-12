竹縣府聯合稽查百老匯影城，維護消費者公共安全。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

為維護春節假期電影院場所的公共安全及確保民眾有良好的觀影品質，新竹縣政府傳播行銷處會同相關單位，對於轄內百老匯影城竹北店辦理聯合稽查，展現維護公安及消費者權益的決心。本次稽查針對公共安全、營業管理、消費者權益措施等項目，稽查結果並無重大違反公安情形及缺失，民眾可安心前往觀影。

傳播行銷處副處長洪佩華表示，新竹縣轄內目前計有一家營運中的電影院，即百老匯影城竹北店，縣府除每年固定辦理聯合稽查外，也會不定時辦理電影院臨場查驗。

在營業管理方面，業者皆依法執行電影片分級制度、廣告放映、設置身心障礙座位並提供身心障礙者、長者（六十五歲以上）及兒童（二歲以上未滿十二歲）優待票價，而業者所發行的「團體電影優待券票券」亦符合中央主管機關公告「商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項」之規定。

公共消防安全部分，業者除依法投保公共意外責任險、申報消防安全設備檢修及防火管理人訓練；在衛生安全的部分，時值冬季流感高峰期，也請民眾在寒冬出門觀影時，可以多注意保暖和戴上口罩，保護自己及他人。有關環境問題，衛生局也發函請影院改善。

傳播行銷處提到，對於電影院此類人潮眾多的大型密閉空間公共安全，縣府相當重視，並以最高標準檢驗業者，為確保民眾觀影安全性及消費者權益，若有違規情事將立即要求業者改善並依法裁處，再次強調縣府維護公共安全的決心。