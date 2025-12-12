竹縣府5局處人事調整 拔擢內部專業優秀人才

竹縣新設首任「數位發展處」處長由具備教育科技與人工智慧（AI）專業背景的劉奕帆博士出任。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

為因應新竹縣政府新增「高齡長照處」、「數位發展處」及調整八個局處業務，縣府進行人事調整，高齡長照處長由社會處副處長許瑜庭陞任，數位發展處由具備教育科技與人工智慧（AI）專業背景的劉奕帆博士出任，新聞處長由新聞處副處長蔡宜綾陞任，教育局長由勞工處長蔡淑貞接任，勞工處長由勞工處副處長湯紹堂陞任。

縣長楊文科表示，本次組織改造是「整合創新，全面銜接中央重大政策」的關鍵一步，人事調整則以拔擢內部優秀人才為優先考量，讓具相關專業能力且受到肯定的優秀人員陞任，提升縣府的行政效率及服務品質，期望延續過去近七年來的施政主軸，並展現施政的成果與進展。

廣告 廣告

楊文科指出，因應現今AI技術快速發展，數位科技已從行政支援工具逐漸轉型為城市發展核心，縣府將成立「數位發展處」，核心目標在於「數位便民」與「效能提升」，統籌資訊系統、資安服務、智慧治理與便民服務數位化，整併行政處的資訊科、資安科及新增數位創新科，打造縣府數位服務的窗口，成立數位發展處是縣府未來的施政重點。

新任數位發展處長劉奕帆為現任國家教育研究院測驗評量研究中心副研究員，並兼任國立清華大學竹師教育學院副教授。專長為數位學習、AI輔助教學及大型系統規劃，長期致力於數位科技應用與學習成效研究，近年更聚焦於AI輔助學習領域，學術與實務成果豐碩，

因應未來超高齡社會，縣府將新設高齡長照處，整合現行分散於不同局處的長照資源，結合衛政與社政資源，建立權責明確、功能完整的長照體系，此舉與衛福部日前發佈的組改方向，也就是將原長期照顧司及社會及家庭署整併為長照及社會發展署，成為高齡專責單位的方向一致，可說是走在全台各地方政府之先。