竹縣徐欣瑩萬人相挺 促藍白合最強戰將

國民黨新竹縣長提名兩組人馬參選，立委徐欣瑩（中）11日在湖口舉辦萬人誓師活動。（王惠慧攝）

國民黨新竹縣長提名兩組人馬參選，新竹縣副縣長陳見賢（左四）10日在竹東辦造勢活動。（本報資料照片）

國民黨新竹縣長提名出現至少2組人馬競爭局面，立委徐欣瑩11日在湖口舉辦大型誓師，即使低溫風大，舞台背板甚至一度遭吹飛，仍擋不住鄉親熱情，現場湧入上萬人，支持者手舉旗幟高喊：「新竹縣要贏，就選徐欣瑩！」展現其陸戰動員能力；徐強調，新竹縣要推出能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將。

徐欣瑩湖口誓師大會湧入大批鄉親支持，國民黨團書記長羅智強率王鴻薇、洪孟楷、翁曉玲、呂玉玲等立委到場站台，羅智強推崇徐欣瑩具備「專業、能力、戰力」；前立委林為洲也帶頭高喊「唯一支持徐欣瑩」，特別提醒黨內務必公平公正，才能確保初選後團結贏得大選。

徐欣瑩強調，過去2、3個月遭有心人士抹黑、攻擊，對於從政歷程中曾選擇辛苦的道路，但她不後悔，「化作春泥更護花」，只有國家好、新竹縣才會好。她也提到，選舉到了大家喜歡拿她打坐、禪定、禪修來醜化、貼標籤，但打坐、禪定是風靡全球的紓壓方式，她會用科學的頭腦處理複雜的縣政，竹縣需要法治與專業，而非抹黑與口水。

面對初選，徐欣瑩說，她的對手不是同志而是民進黨，新竹縣要推出能贏過民進黨對手，並能促成「藍白合」且能抵抗司法攻擊的最強戰將，也盼望未來與桃園市、新竹市及苗栗縣攜手實現「桃竹苗大矽谷計畫」。

新竹縣副縣長、縣長參選人陳見賢則表示，新豐、湖口地區近年受產業外溢與人口快速成長帶動，已成縣內發展關鍵區域，他將持續勤走基層，以地方民意為核心，承諾落實在具體建設上。