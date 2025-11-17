竹縣志願服務表揚暨社區成果展30日登場 手作體驗開放報名

竹縣志願服務表揚暨社區成果展卅日在縣府登場，即日起手作體驗開放報名。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣「一一四年度社區我的家－志工SHINE起來×社區亮起來」志願服務表揚暨社區成果展，將於卅日上午九時至十二時在新竹縣政府大禮堂舉辦，當天結合社區特色及創意，規劃絹印布包、自然植物防疫防蚊包、彩繪木頭杯墊等手作體驗課程，還有限量社區市集抵用券。縣長楊文科邀請鄉親朋友共襄盛舉，為長期以來無私奉獻的志工及社區夥伴喝采，還可享好康。

楊文科表示，社區及志工夥伴如繁星點亮新竹縣，因為有他們的熱心、堅持與服務，讓新竹縣的每個角落充滿溫暖與活力，「老中青幼通通照顧」的政策目標在生活中落實！期望透過志願服務表揚及社區成果展，向無私奉獻的志工與社區夥伴致上最高敬意。

社會處指出，志願服務表揚暨社區成果展活動內容豐富，包括觀賞講述在地深耕的故事及服務歷程的亮點志工及社區的影片、志願服務表揚，另外，也結合鄉（鎮、市）社區特色及創意，共同規劃出社區成果市集區及體驗區，展售社區美食與特色。體驗區有芎林鄉華龍社區與在地返鄉青年共創的絹印布包，峨眉鄉七星社區運用節醫減藥概念研發的自然植物防疫防蚊包，以及新埔鎮南平社區運用廢棄梨木製作藝術彩繪木頭杯墊。

社會處說，卅日活動當天將發放限量二百份社區市集抵用?，每份面額一百元，歡迎縣民呼朋引伴共下感受志工及社區的多元魅力及溫暖能量，支持與肯定社區特色，而手作體驗即日起開放線上報名。