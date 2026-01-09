竹縣快捷8號支線調整1班次 不停靠竹東員山路口站

（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）竹縣府今天說，12日起市區公車快捷8號支線（竹北-竹東）在上午6時30分的發車班次將改道行駛，將不停靠竹東「員山路口」站，以避開壅塞路段，盼節省15至20分鐘行車時間。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，受到平日上午尖峰時段興隆大橋壅塞及天候影響，現行快捷8號支線（竹北-竹東）的上午6時30分班次，常於上午7時55分才抵達竹東高中，導致學生步行入校時間緊迫。

交通處長陳盈州告訴中央社記者表示，此班次的市區公車快捷8號支線（竹北-竹東）12日起調整路線，以避開竹北興隆大橋壅塞路段，經統計於「員山路口」站搭乘人數較少，調整路線後將不停靠，其餘班次不受影響。

他說，調整後車輛停靠「公三公園」站後，行駛路線將改為行經東興路二段、中正大橋、光明路及公道路至上員火車站，並建議原於「員山路口」站搭乘的乘客，改至「上員車站」站上車。

陳盈州指出，路線調整後可避開興隆大橋壅塞路段，預估可節省約15至20分鐘行程時間，讓學生能更準時到校。（編輯：張銘坤）1150109