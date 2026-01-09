竹縣快捷8號12日起改道行駛避壅塞 讓學子安心準時到校

竹縣快捷八號竹北往竹東之首班車十二日起改道行駛，建議原「員山路口」站乘客改至「上員車站」站搭乘。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為避開上午尖峰時段竹北興隆大橋壅塞情形，新竹縣政府交通處宣布十二日起，快捷八號支線，從竹北往竹東上午六時卅分發車班次將改道行駛，不停靠竹東「員山路口」站，預計節省十五至廿分鐘行車時間，讓學生更加安心準時到校上課。

縣長楊文科表示，快捷公車路線持續滾動式調整，因現行上午尖峰時段興隆大橋常有壅塞情形，而且時常遇氣候不佳時，該路線上午六時卅分發車班次抵達竹東高中時間約為七時五十五分，學生再步行至學校，時間顯得較為倉促，希望經過這次調整，學生通學更加從容及安全。

交通處長陳盈洲表示，考量本班次行經「員山路口」站搭乘人數較少，決定從十二日開始，往竹東上午六時卅分發車班次不停靠「員山路口」站，但其餘班次不受影響，車輛停靠「公三公園」站後，行駛路線調整為行經東興路二段，經中正大橋、光明路、公道路至上員火車站，建議原「員山路口」站乘客改至「上員車站」站搭乘，調整後將避開興隆大橋壅塞路段，預估節省約十五至廿分鐘搭乘時間，讓學生可以更準時到校。

陳盈州說，市區公車快捷八號支線（經興隆大橋）從去年二月十一日起配合學校開學及上課時間，並調整部份站點路線，行經竹東高中站，並將首班發車時間提前至上午六時卅分發車，而路線調整後運量（截至去年底）已較前年同期之成長率上升百分之廿七，相信今年調整路線後，能讓學生更加安心。