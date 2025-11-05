竹縣急診候床平均要1到3天 議員批病床比中央核定少335床

新竹臺大分院生醫醫院竹東院區(如圖)加上竹北院區，縣府衛生局希望未來可以達到625床紓解鄉親的求診需求。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣人口逼近60萬，但縣內醫療資源卻仍持續墊底，應有的1899床急性一般病床迄今只開出1564床，縣議員徐瑜新、林禹佑、邱靖雅分別就此表示關切，因為每萬人實際僅有26.19床的現況，離法定目標每萬人50床實在太遠，民眾在急診室平均要等1到3天才有病床，邱靖雅更問縣府衛生局長殷東成，有沒有把在宅醫療納入配套方案求解。

殷東成說，縣內大大小小醫院共有9家，獲中央核定急性一般床總數1899床，實際確實只開出1564床，原因不外是空間和醫病比、護病比問題，特別醫(護)病比又涉及薪資結構。

廣告 廣告

他們現階段對外有向亞東醫院、台北醫學大學、以及長庚醫院遞出橄欖枝希望引進，但當務之急仍鎖定現有的新竹台大分院生醫醫院、東元醫院、以及北榮新竹分院，期待生醫2期完工後能再加開，從目前400床提高為625床；東元、北榮新竹分院則各自如實開出原獲核定的290床和178床床數，朝爭取提升為每萬人有31.78床的目標努力。

至於在宅醫療已跟新竹縣醫師公會討論，除靠醫院也請診所投入，特別是在峨眉、寶山、橫山、芎林、北埔，這些非山非市區域，目前央請北榮新竹分院和生醫派出專科、主治層級以上的醫師下鄉看診來平衡醫療資源的城鄉差距。

徐瑜新說，新竹縣人口快60萬，應有3000床才對，當初就是醫療資源不足才引進生醫、中醫大新竹附醫，沒想到迄今病床數仍稀缺。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》喝哪種咖啡 基因決定？研究：心臟偷下令

準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣

健康網》流感A型H3N2病毒株攻擊性強 3歲女童差點喪命

MLB》大谷翔平明星效應太狂！ 道奇率大聯盟贊助破20億美元大關

