竹縣急診候床平均要1到3天 議員批病床比中央核定少335床
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣人口逼近60萬，但縣內醫療資源卻仍持續墊底，應有的1899床急性一般病床迄今只開出1564床，縣議員徐瑜新、林禹佑、邱靖雅分別就此表示關切，因為每萬人實際僅有26.19床的現況，離法定目標每萬人50床實在太遠，民眾在急診室平均要等1到3天才有病床，邱靖雅更問縣府衛生局長殷東成，有沒有把在宅醫療納入配套方案求解。
殷東成說，縣內大大小小醫院共有9家，獲中央核定急性一般床總數1899床，實際確實只開出1564床，原因不外是空間和醫病比、護病比問題，特別醫(護)病比又涉及薪資結構。
他們現階段對外有向亞東醫院、台北醫學大學、以及長庚醫院遞出橄欖枝希望引進，但當務之急仍鎖定現有的新竹台大分院生醫醫院、東元醫院、以及北榮新竹分院，期待生醫2期完工後能再加開，從目前400床提高為625床；東元、北榮新竹分院則各自如實開出原獲核定的290床和178床床數，朝爭取提升為每萬人有31.78床的目標努力。
至於在宅醫療已跟新竹縣醫師公會討論，除靠醫院也請診所投入，特別是在峨眉、寶山、橫山、芎林、北埔，這些非山非市區域，目前央請北榮新竹分院和生醫派出專科、主治層級以上的醫師下鄉看診來平衡醫療資源的城鄉差距。
徐瑜新說，新竹縣人口快60萬，應有3000床才對，當初就是醫療資源不足才引進生醫、中醫大新竹附醫，沒想到迄今病床數仍稀缺。
更多自由時報報導
健康網》喝哪種咖啡 基因決定？研究：心臟偷下令
準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣
健康網》流感A型H3N2病毒株攻擊性強 3歲女童差點喪命
MLB》大谷翔平明星效應太狂！ 道奇率大聯盟贊助破20億美元大關
其他人也在看
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
醫院說是小手術！12歲男童撞肚動手術 醒來6器官竟全沒了
中國山東傳出駭人醫療事故，一名12歲男童兩年前因腹部撞傷就醫，本以為只是小手術，卻在手術後被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃與小腸等6個器官，導致他終身無法進食，必須靠注射營養液維持生命。事件曝光後引起輿論譁然，家屬痛批醫院毫無交代，網友也怒問「這是救人還是害人？」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
46歲運將突發高燒不退！就醫驚覺「肝功能受損」 竟是養鸚鵡釀禍
綜合陸媒報導，林男半月前飼養了一隻鸚鵡，因駕車工作無法照料，便將鸚鵡放入口袋隨身攜帶。不料數日後，他突發高燒至38.7℃，伴隨畏寒、乾咳與全身乏力，自行服用感冒藥後仍反覆發熱，並出現頭暈、反應遲鈍與精神萎靡等症狀。家人發現林男情況不對，趕緊將他送醫。檢查結果顯...CTWANT ・ 20 小時前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 11 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 4 小時前
山東10歲男童腹痛就醫 6器官無故遭切除！母崩潰：兒無法正常進食
綜合陸媒報導，2023年10月26日就讀山東菏澤一間小學五年級的10歲男童小燁，與同學玩耍時撞到腹部，放學回家後持續腹痛，他的母親岳女立刻帶他前往當地醫院檢查。檢查初步判斷為腹部血塊，醫師建議住院觀察；沒想到進一步做CT後，發現小燁的胃與胰腺間有「佔位性病變」，必須...CTWANT ・ 1 天前
不用萬步！最新研究：日行「這步數」就能延緩失智症
阿茲海默症是長者失智的主因之一。一篇新發表在知名期刊的文章指出，對於大腦已經開始出現該疾病分子跡象但尚未出現任何認知症狀的老年人來說，每天走3千～5千步，就能幫助延緩認知能力下降，認知退化延後約3年，而每天走5000–7500步的人，延後幅度可達7年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黴菌毒素爆表！醫示警「5類人」小心恐致癌 8種排毒法曝光
台灣溫暖又潮濕的氣候是黴菌生長的最佳環境，但如果家中黴菌不及時處理，不僅影響美觀，對人體也有極大的害處，有研究顯示，黴菌毒素和35種癌症息息相關，若想排除黴菌，一定要由體內到環境徹底排除，對此，醫師王偉全就列出8種排毒方法給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
喝咖啡別碰12種藥物！藥師示警：恐引發災難性副作用
咖啡是許多人日常生活中不可或缺的飲品，尤其早晨一杯咖啡能夠提神醒腦，幫助開啟一天的工作。然而，英國《每日郵報》報導，藥劑師警告，咖啡若與某些特定藥物一同服用，可能會產生危險的交互作用，甚至引發「災難性副作用」，對健康造成嚴重威脅。中天新聞網 ・ 1 天前
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。預估計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
麵包中恐有2A級致癌物 「這零食」含量比它多1000倍
研究指出，麵包烘烤會產生WHO列2A級可能致癌物丙烯醯胺，但正常攝取不會顯著提高癌症風險，需長期大量暴露才有疑慮。張適恆醫師提醒，台式麵包糖油鹽較高更需注意，建議選擇添加少的麵包、避免烤焦，並減少油炸食品攝取。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 1 天前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
手術前一刻被喊卡？只因「沒停藥」 醫：可能危及生命
桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉指出，術前未依醫囑停藥是導致手術臨時取消或延期的主要原因之一。一名李姓女性病患經過長時間等待準備接受手術，卻在手術前一刻被告知必須取消或延期，原因是她忘記依醫囑停用特定藥物。中天新聞網 ・ 1 天前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 7 小時前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 6 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
身體正在「慢性燃燒」？名醫：必做5件事預防癌症
身體長期處於慢性發炎狀態，不僅會加速老化，還會提高罹患癌症的風險。營養醫學醫師劉博仁指出，慢性發炎就像星星之火，會逐漸傷害血管內皮、干擾胰島素與粒線體功能，不僅加速老化，還會增加糖尿病、癌症等疾病風險。他建議從「吃、補、睡、動、心」五個面向著手改善，這也是長壽的關鍵之道。中天新聞網 ・ 1 天前
乳房外科女醫35歲罹三陰性乳癌！她點名「這習慣」是最大元凶
鄭伃書身為中國醫藥大學附設醫院乳房外科主治醫師，卻在35歲正值事業高峰時，在一次例行檢查中，意外發現自己罹患有「最惡乳癌」之稱的三陰性乳癌。抗癌成功後，她深刻反思每天熬夜趕報告、長期睡眠不足，可能就是健康2.0 ・ 1 天前
只是血糖、血壓高一點，怎麼就要洗腎？66歲退休公務員不甩5警訊：才1年「腎臟喪失排毒功能」
「三高」高血壓、高血糖與高血脂，是造成腎損害的主要原因。根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險，約為一般人的2.2倍。醫師呼籲，高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。幸福熟齡 ・ 8 小時前