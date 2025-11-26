竹縣慶人口三冠王 拚明年破60萬人

新竹縣竹北市、竹東鎮及湖口鄉三鄉鎮市同步突破人口新高，成為全國人口最大的鄉、鎮、市，為慶祝「人口三冠王」活動，新竹縣政府昨（廿六）日舉辦記者會，新竹縣長楊文科與竹北市長鄭朝方、竹東鎮長郭遠彰、湖口鄉長吳淑君等同台，楊文科指出，按照現今的人口成長速度，新竹縣有望於明年底突破六十萬人口，顯現新竹縣具有發展潛力、樂齡宜居，逐步邁向「科技首都·幸福竹縣」的願景。

新竹縣長楊文科昨在致詞時指出，人口的成長是代表城市進步的象徵，產業發展帶動就業人口遷入，各項建設及社會福利吸引民眾在此定居，人口成長數字為施政的回饋。截至十一月二十五日為止，竹北市人口數達二十二萬八百零八人、竹東鎮為九萬七千九百一十四人、湖口鄉為八萬四千九百二十人，新竹縣總人口數截至十月底為五十九萬七千一百五十九人。楊文科表示，湖口鄉長吳淑君上任後，感受到湖口發展有一飛沖天之勢，不遺餘力推動公園、活動及各項建設，積極讓湖口鄉成為一個具有魅力的鄉鎮。竹東鎮為全台聞名的客家大鎮，

廣告 廣告

楊文科也說，近年縣府與竹東鎮推動行政中心、轉運站、文化大禾埕、全民運動館等，在竹東鎮長郭遠彰帶領下，發展欣欣向榮。

新竹縣政府於十一月推出「新竹縣人口三冠王活動」，除了記者會之外，並邀請竹北市、竹東鎮、湖口鄉特色攤位至縣府好客食堂，並設置宣導看板，回顧近年公共建設、教育文化、交通運輸與社會福利等重大政績，充分展現縣內蓬勃發展以及宜居宜業的城市魅力。