竹縣戀戀桐花馬拉松新增「莘莘學子組」報名至二月底

竹縣戀戀桐花馬拉松新增「莘莘學子組」，歡迎十二歲以下小朋友報名，報名至二月底。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

二０二六年新竹縣第十屆戀戀桐花馬拉松全國路跑賽，四月廿六日將於橫山鄉愛情森林公園起跑，即日起至二月廿八報名，為培養學生培養運動習慣，提升運動參與率，特別新增「莘莘學子組」，縣府歡迎各國小踴躍參與團體報名，一起跑出健康活力。

新竹縣文化基金會表示，桐花又稱「五月雪」，每年四、五月桐花盛開時，是新竹最美的季節，在桐花森林路跑、浪漫揮汗，是很多馬拉松跑者的口袋名單。這次戀戀桐花馬拉松的路線，沿途景點包括內灣老街、木馬道遺址、東窩溪螢火蟲生態區、愛情車站，可徜徉橫山、尖石鄉、關西鎮三個鄉鎮的風光。?

廣告 廣告

馬拉松賽事執行長蔡耀全指出，比賽組別有全馬四十二公里、半馬廿一公里、樂活八點五公里三個組，在樂活里組中，特別針對十二歲以下選手增設「莘莘學子組」，提供分齡敘獎機制。

蔡耀全說明，「莘莘學子組」將採單獨排名敘獎，男、女各取前六名；頒獎時，將由家長陪同上台受獎。另外，八歲以下選手參賽，須經家長同意並由家長陪同，以維護參賽安全。