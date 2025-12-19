竹縣成年禮 學子同留責任印記

竹縣成年禮九百四十名青年學子參加，象徵學子們從青澀走向成熟，肩負起未來挑戰的使命。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣政府十九日在縣府大禮堂舉辦「青春任意門」成年禮活動，邀集縣內十所高中職學生參加，以「大膽竹夢，青春同行」為主題，匯聚青年競演、古禮儀式、名人放大絕等環節，由副縣長陳見賢、教育局副局長林益洲、各校校長及學生一同留下「責任印記」，象徵學子從青澀走向成熟，肩負起未來挑戰的使命。

縣府表示，成年禮重頭戲「青年競演」環節，邀請十所高中職的十二組學生隊伍展開對決，表演內容涵蓋勁歌熱舞、創意調酒等多元形式，展現青春風采與活力。

陳見賢頒發成年證書予各校代表，同時進行「責任印記」的創新古禮儀式，賦予青年學子勇氣、智慧及懂得感恩的祝福，勉勵同學「只要有夢、有勇氣，無論選擇哪一條道路都能走得踏實而精彩」。

他強調，成年禮不僅是一個儀式，更意味著開始承擔責任、學習成熟。鼓勵青年在未來的求學與職涯旅途中遇到任何挑戰都要勇敢面對、堅定前行。