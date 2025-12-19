竹縣成年禮940名青年學子參加 陳見賢率師生留下責任印記

▲竹縣成年禮940名青年學子參加，副縣長陳見賢率師生留下責任印記。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府教育局今(19)日在縣府大禮堂舉辦《青春任意門》成年禮活動，邀集縣內10所高中職學校學生參加，以「大膽竹夢，青春同行」為主題，匯聚青年競演、古禮儀式、名人放大絕等精彩環節，並由副縣長陳見賢、教育局副局長林益洲、10所高中職校長及學生一同留下「責任印記」，象徵學子們從青澀走向成熟，肩負起未來挑戰的使命。

成年禮重頭戲「青年競演」環節，邀請來自全縣10所高中職的12組優秀學生隊伍展開巔峰對決，參賽隊伍使出渾身解數，表演內容涵蓋勁歌熱舞、創意調酒等多元形式，充分展現新竹縣學校青春風采與活力。現場觀眾與評審掌聲不斷，各校應援團的熱情加油，將氣氛推向高潮，共同見證青年學子追夢路上的堅持與無畏能量。

副縣長陳見賢到場為參與競演的隊伍喝采，頒發成年證書予各校代表同學，同時進行「責任印記」的創新古禮儀式，賦予青年學子勇氣、智慧及懂得感恩的祝福。他表示，教育局6年來持續舉辦成年禮，每年都有超過800名師生共襄盛舉，今年更是高達940名，活動深獲響應。

陳見賢語重心長地勉勵現場同學，「只要你們有夢、有勇氣，無論選擇哪一條道路，都能走得踏實而精彩」。他強調，成年禮不僅是一個儀式，更是一個重要象徵，滿18歲走向成年，意味著開始承擔責任、學習成熟，將來進入社會後，自我成長將成為人生中很重要的一課，也提醒青年在未來的求學與職涯旅途中，無論遇到任何挑戰，都要勇敢面對、堅定前行。

活動也特別邀請時下深受青年喜愛的偶像LCY呂植宇、Saturnday及VERA帶來精采的舞台演出，同時分享自己逐夢過程中的心路歷程與挑戰，更鼓勵在場學生勇於突破自我、追求理想。

教育局副局長林益洲表示，今年成年禮相當精采，希望藉由這樣的舞台激發學生勇於表現自我，培養面對困難的勇氣。為表達縣府的祝福，每位學生除獲得成年禮證書外，現場還準備AirPods Pro2、Switch 主機、JBL GO 防水藍牙喇叭、柯達立可拍相機等豐富抽獎禮品，讓同學們滿載而歸。