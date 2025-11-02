竹縣手語翻譯客語、台語「嘛A通」！成果發表會上「三聲帶」呈現

〔記者黃美珠／新竹報導〕手語除了官方華語，客語、台語「嘛A通」喔！新竹縣運用公益彩券盈餘分配基金，委託社團法人新竹縣天使之音協會開辦的「手語翻譯暨聽打服務」，專門協助縣內聽語障民眾處理司法、洽公、就醫、就學等問題，近日特別舉辦「溝通無礙~手語翻譯暨聽打服務成果發表會」，在活動上就用前述「三聲帶」做手語表演呈現。

縣府社會處長陳欣怡說，手語呈現的語言也多元化，這從手語翻譯初級班、進階班學員輪番演出客家本色、新竹風以及月亮代表我的心等曲目就可看得出來。

另外財團法人張榮發慈善基金會還特別授權學員演出〈讓我成為你的翅膀〉，象徵社會企業跟公益團體攜手共善，期盼帶動更多企業投入社福領域，關心弱勢族群，讓大家對身心障礙者有更多的理解與接納。

