竹縣批《財劃法》修正案：抹煞對科技產業努力

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，新竹縣政府表達反對。（王惠慧攝）

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，新竹縣政府表達反對，縣府指出，院版草案中央統籌款金額縮減，並調整分配指標，此舉極度抹殺新竹縣對科技產業的努力。目前院版《財劃法》對於分配結果，並無各縣市無具體設算金額，地方政府難以衡量所受衝擊。

新竹縣政府指出，首先中央統籌款金額縮減，稅收劃分地方之營業稅由100％減少為85％，貨物稅由10％降為0％。在分配指標部分將「營利事業營業額」指標權重，從現行新制的30％大幅下修為8％，另外納入工業就業人口20％及農林漁牧就業人口10％，與單純的人口指標30％高度重覆加權計算，卻未列商業人口，極度抹殺新竹縣對於科技產業及工商經濟發展的努力。

由於新竹縣為科技工商大縣，此舉將大幅影響竹縣建設財源。且新竹縣近年面臨人口大量成長，交通建設、學校興建、社會福利等需求增加，目前本縣推動的十大交通建設、五大高中方案等，都與民生需求迫切相關，且需經費支持，若財源不足，恐將影響公共建設推動。

縣府也指出，院版提出「財源保障基準」表示，地方政府未來獲配款項不低於114年度基準，等於回到《財劃法》修法前的水平，對地方財務並無實質助益。目前院版《財劃法》對於分配結果，並無各縣市無具體設算金額，地方政府難以衡量所受衝擊。

