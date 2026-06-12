竹縣投入7700萬 優化54校環境

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新竹縣投注教育預算不遺餘力，115年度地方教育發展基金預算為201億元，創下歷年新高，為持續提升校園環境品質，教育局盤點轄內各級學校校舍及設施設備現況，並透過系統性規畫與資源整合，持續推動老舊校舍整建及校園環境改善工程，115年共核定補助54校整建計畫，總經費達7700萬餘元。

教育局長蔡淑貞表示，今年核定補助重點涵蓋校園地坪整修、屋頂防水工程、邊坡擋土設施改善、電力改善、建築物油漆粉刷、設備優化，及校園廁所化糞池改善等多項工程，全面提升校園設施品質，提升整體安全性。

廣告 廣告

蔡淑貞舉例，像是精華國中校舍屋頂因長年日曬雨淋，防水層出現老化龜裂及破損情形，導致滲漏水問題日益嚴重，造成室內天花板油漆剝落、牆面受潮及地面積水等現象，影響教學環境品質。松林國小校舍建置多年，因校內溼氣重、溫差大，造成教學區地磚隆起甚至破裂，高低起伏的地面不僅影響師生通行，更增加校園安全風險。

縣府除自籌經費辦理校園整建工程外，亦積極向中央爭取各項教育建設資源，針對非山非市及偏遠地區學校，透過教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費計畫，今年成功爭取中央補助18所學校，共計3398萬餘元經費挹注。蔡淑貞指出，藉由中央與地方攜手合作，共同提升校園設施品質，讓更多學子享有公平且優質的教育資源。

縣長楊文科認為教育是百年大計，完善、安全且富有教育意涵的校園環境，更是培育人才的重要基礎，縣府秉持「投資教育就是投資未來」的理念，持續挹注教育資源，改善校園軟硬體設施，教育預算自108年上任時的97億元逐年攀升，今年度地方教育發展基金預算為201億元，讓每個學子「就近入學、優質教育、均衡發展」。

教育局表示，未來將持續秉持前瞻規畫與務實建設精神，滾動檢討各校設施設備需求，逐步推動老舊校舍更新與校園環境改善工程，打造兼具安全性、舒適性與永續性的優質教育環境。