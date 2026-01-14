竹縣拍板73比 兩強相爭藍營就怕97年歷史重演

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，繼去年12月30日首次協調會後，14日上午11點將再次舉辦第2次協調會。（本報資料照）

國民黨今（14）日進行新竹縣長提名第二次協調，但立委徐欣瑩堅持全民調，副縣長陳見賢希望開放參選，最終回歸「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，以7成民調、3成黨員投票決勝負，由中央規畫期程、公告程序，而這也是國民黨在縣市長提名作業中首次啟動初選模式，未來幾個競爭激烈選區，包括台中市是否跟進也受到矚目。

據了解，雖然經過一次的協調，但雙方陣營仍各有堅持。徐欣瑩之前就曾拜會黨中央，並提出初選採全民調、陳見賢必須辭去黨部主委一職以及所有程序要1月前完成等3項要求，但並未得到正面回應，因為是否全民調必須當事人有共識，並不是黨中央可以自行決定。

廣告 廣告

至於基層實力雄厚，得到地方山頭與公職表態力挺的陳見賢，則是要求比照8年前逕行徵召，但黨中央也直言「非艱困選區」不願買單，才退而要求要求開放。黨內人士指出，當年楊文科民調不如另一位競爭對手，時任立委的林為洲，但卻有地方重量級人士和要角力挺，最後黨中央力排眾議，未以民調決定人選;但當時的黨主席是吳敦義、秘書長是曾永權，在黨內壓得住陣腳，如今時空環境不可同日可語，如果全民調談不攏，只能走回黨內既有的提名機制。

雖然拍板採73比，但由於陳、徐兩人都有獨立參選的實力，徐欣瑩過去就曾脫離國民黨參選縣長，而陳見賢則是視此役為政治生命最後一搏，不能排除重演1997年藍營分裂，鄭永金與邱鏡淳對上民進黨的林光華，結果兩人雙雙馬的歷史，因此，黨中央協調不下來也只能回歸初選機制。只不過，一旦進入初選機制，雙方兵戎相見，一場廝殺自是在所難免，提名時程也將往後推遲至3月底。

國民黨週五還將協調台中市，對於立法院副院長江啓臣和立委楊瓊瓔的「姊弟之爭」同樣棘手。目前出爐的幾項民調雖然兩人都領先民進黨的對手何欣純，但也呈現江領先楊的態勢，因此能否順利協調出全民調方式，並儘速如市長盧秀燕期待在月底分出勝負，還是比照新竹縣模式，加入3成黨員投票，恐怕還有相當變數。

【看原文連結】