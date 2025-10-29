竹縣拚智慧政府辦AI出題工作坊

新竹縣長楊文科積極打造高效能的智慧政府，多次在主管會報中強調公務體系要與時俱進，透過AI技術提升行政效率。新竹縣府行政處十月舉辦四場「AI出題工作坊」，召集各局處副主管以上帶領同仁盤點日常業務推動的痛點、構思有哪些可行的AI應用方向，優化工作流程、打造更貼近民意更有感的公共服務。行政處長周秋堯在首場工作坊致詞二十九日表示，新竹縣擁有堅實的科技產業基礎，人工智慧除了是產業創新的關鍵力量，更是政府提升行政效率與服務品質的重要工具。「AI出題工作坊」委託資策會教研所執行，在研華科技前設計總監劉奕伯分享AI導入與服務設計的成功經驗之後，由資策會專業引導師帶領縣府相關局處從「案例啟發」、「痛點聚焦」、「構想生成」與「成果交流」展開分組討論與實作。其中勞工處發想以AI技術協助勞資爭議調解、性騷擾申訴、職災調查（補助）等案件分類、進度查詢、智能客服與分析報表，逐步提升民眾查詢體驗與行政效率。社會處則構思導入AI影像監視分析技術，建立托嬰中心監視畫面自動辨識系統，大幅縮短影片檢視時間，加速事件釐清，強化托育品質及提升民眾滿意度，預防不當事件或意外發生率。

而消防局期望未來在AI技術的協助下，建構「智能派遣與通行決策平台」，優化大型車輛派遣決策，確保大型消防車輛能避開所有物理（路寬、淨高）及動態（違停、壅塞）障礙。另外，也盼日後有機會藉著AI導入，建立跨局處智能道路數據中心，實現派遣車種與行車路線的決策風險可視化，提升緊急應變的效率與安全。此次工作坊也特別邀請國立清華大學工業工程與工程管理學系許嘉裕教授、林裕訓助理教授、國立清華大學跨院國際博士班學位學程陳鴻文副教授，以及資策會教研所葉宗翰資深業務總監與劉奕伯講師分別參與各場次針對各單位提出的AI應用構想進行專業講評。專家團隊肯定新竹縣政府以系統化方式推動AI應用的前瞻性，並指出透過跨局處協作平台，能有效促進AI從構想到落實的過程，讓民眾實際感受到服務品質的提升。

縣府指出，「AI出題工作坊」是縣府AI導入與智慧治理的重要里程碑，透過案例啟發與痛點分析，協助釐清AI導入需求並提出初步構想。後續將由專家協助審查，同時綜整民眾陳情常見痛點，評估各單位構想可行性與效益，作後續推動與實際導入依據。