竹縣推六條食農遊程 楊文科邀您來客庄慢遊

新竹縣政府輔導縣農會以以「客庄慢遊·幸福食光」為主題，結合在地農業與觀光資源，規劃六條多元且具特色的客家食農教育遊程，帶遊客走進產地體驗竹縣農村文化。日昨在新埔大墩山食農體驗園區舉辦的記者會用「油笐火」揭開序幕，象徵客家生命力與文化傳承，出席貴賓搶先體驗踩鹹菜、封罐，認識代代相傳的客家醃漬智慧。縣長楊文科邀請大家來竹縣客庄慢遊、享受幸福食光。

新竹縣長楊文科說，經由深度導覽產地走讀、手作體驗與在地料理品嚐，可感受客庄生活的魅力與農業文化的溫度，將屬於自己的客庄故事帶回家。他期許「食農教育」能夠走入竹縣更多農村，成為連結農業、文化與永續發展的重要橋樑。

廣告 廣告

農業處說明這次規劃的六條客庄遊程如下：「一月二十日新埔鹹菜入甕，福氣滿滿藏：腳下是冬味，甕裡是春香」、「二月五日竹東客庄冬醃，蘿蔔入味，挖出冬天的甜，醃起春天的香」、「三月二日北埔客庄茶香.火光擂茶，讓火光亮起，讓茶香說故事」、「四月九日寶山客庄風味，甜與鹹雙重好滋味，黑糖熬香，橄欖菜入味」、「五月六日客庄探索.山風竹香，桂竹與手抄紙的雙重探索」、「六月五日峨眉客庄金油，山嶺苦茶香，從一顆苦茶籽，品出山城的珍貴」。

農業處傅琦媺處長表示，食農教育的核心不只是認識食材，更重要的是理解飲食背後所承載的土地記憶與生活文化，客家飲食文化蘊含四季節氣、惜食智慧與家庭情感，無論是冬醃、擂茶、苦茶油或竹藝工法，都是在農村日常中自然形成的飲食知識體系。今年度的「客庄慢遊·幸福食光」系列活動，讓食農教育走出教室，回到真實生活場域，成為連結農業、文化與永續發展的重要橋梁。活動詳細資訊，歡迎至【新竹縣農會】、【竹縣休閒農遊好好玩】粉絲專頁查詢。