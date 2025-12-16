竹縣推動永續教育有成 關西高中、REWOOD 雙獲國際永續教育協會「教育影響力獎」

關西高中、REWOOD 雙獲國際永續教育協會「教育影響力獎」，縣長楊文科於主管會報加以表揚。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府推動永續教育有成，國立關西高級中學、REWOOD（森林循環碳經濟創生有限公司）日前雙雙獲得國際永續教育協會（IASE）「教育影響力獎」的殊榮。

縣長楊文科十六日在縣府主管會報中頒發獎狀，肯定這個獎項讓更多民眾看見永續教育不僅限於課堂知識，而是多元、有趣且富含行動性的。

教育局指出，以「碳襲，不嘆息！校園綠教學」專案獲得「教學創新獎」的關西高中，積極將永續教育融入校本課程，深化「生物與環境」為行動導向學習，聚焦 SDGs 永續目標，推動減塑、植樹、食農教育、生態調查等多元綠色方案，讓環境守護從課程延伸至學生的日常生活，充分展現永續教育的實踐成果。

「森林循環碳經濟創生有限公司」（REWOOD） 則以「與校樹共生，企業助力守護，打造新竹縣校園永續治理與地方創生典範」計畫，獲IASE國際永續教育協會頒「社會影響力獎—楷模獎」。這個計畫由 REWOOD 與新竹縣政府教育局共同推動，預計三年期程涵蓋縣內一百廿一所學校，透過系統化樹木健檢、枝材再利用、青年返鄉創生及企業 ESG 實踐，建構具永續治理能力的校園生態圈，成功結合校園安全、環境教育與地方創生，成為縣內推動永續校園治理的重要典範。

因逢甲大學一棵榕樹倒塌，造成研究生不幸罹難的事件，促使 REWOOD 創辦人陳偉誠開始思考校園與城市中的樹木安全與資源循環議題。陳偉誠和教育局攜手合作走進縣內校園，把循環落實到在地城市、在地學子和居民，他相信新竹縣府的成功經驗可複製到其他縣市，大家一起推動永續，打造更美好的生活環境。