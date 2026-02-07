竹縣推動《再見未來男孩》公益首映大獲好評 吳旭智議員聯合智軒文化深化親子生命教育

▲吳旭智議員攜手智軒文化舉辦《再見未來男孩》公益首映，文化局局長等長官蒞臨支持，展現公私協力推動親子教育成果。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】春節將至，由智軒文化事業有限公司與新竹縣議員吳旭智辦公室共同舉辦的2026年奧斯卡熱門長片《再見未來男孩》公益首映會，於新竹縣盛大登場，現場數百席座位全數爆滿，吸引眾多親子家庭共襄盛舉。該片甫奪下動畫界最高榮譽「安錫國際動畫影展」大獎，以跨越857年的「彩虹密碼」為主軸，不僅帶來震撼人心的視覺饗宴，也引發科技城家庭對「人際溫度」與情感連結的深刻省思。

影片背景設定於2075年的未來世界，人類高度依賴保姆機器人，並躲藏在科技防護罩中以逃避環境浩劫。智軒文化事業有限公司董事長陳翰鋒表示，新竹身為台灣科技發展重鎮，家長與孩子更需要思考，在充滿機器與螢幕的生活裡，如何傳遞那份無法被取代的「愛」與溫度。

▲智軒文化與吳旭智議員攜手合作，促成公益首映，吸引眾多親子參與。

新竹縣議員吳旭智也進一步指出，電影中主角艾莉絲身處便利的未來世界，卻仍深深渴望來自艾珂的溫暖，正提醒著身在科技城的我們，必須在數位生活中找回平衡。他感性分享，科技城的生活節奏快速，而在這場首映會中，最動人的畫面不只是銀幕上的精采特效，而是家長與孩子併肩而坐、牽著手討論劇情的瞬間。他強調：「科技的發展，應該是為了讓我們騰出更多時間，去做『只有人類能做的事』——那就是情感的交流與真誠的陪伴。」

本次活動也獲得立法委員徐欣瑩的大力協助，其辦公室主任表示，徐委員曾以NASA科學視角觀察地球，深刻理解大自然的唯一性，這份獨一無二，正如人與人之間的一個擁抱，是任何AI科技都無法複製與取代的。

新竹縣文化局與教育局代表亦指出，首映會現場座無虛席，顯示科技城家長對素養教育與生命教育的高度重視。在數位時代，人與人之間的愛與陪伴，仍是孩子成長過程中最關鍵、也最珍貴的養分。

▲公益首映現場座無虛席，親子觀眾踴躍互動交流，氣氛熱絡溫馨，深獲好評肯定。

活動最後，在素養教育專家黃淳亮博士的引導下，親子透過互動問答深入理解電影所傳遞的意涵。這場公益首映不僅成功引發社會反思，也讓這道象徵希望與連結的「彩虹」跨越寒假，為新竹縣注入一股溫暖而深刻的生命教育能量。（圖：吳旭智議員辦公室提供）