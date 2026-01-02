竹縣推長照3.0 籲申請利用

竹縣長楊文科表示，長照３．０的重點在於「及早介入、持續照顧、在地支持」，提供更彈性與多元的照顧選擇，只要符合資格就能獲得協助，不必獨自承擔照顧壓力。 (竹縣府提供)

記者彭新茹∕新竹報導

為讓更多有需要的鄉親獲得即時且完整的照顧服務，新竹縣配合中央政策已正式推動「長期照顧三點０」第二階段，擴大長照服務對象，新增「年輕型失智症者（滿五十歲）」及「急性後期整合照護計畫」收案對象，讓照顧服務更貼近民眾實際需求。

衛生局表示，有些民眾在五十歲以前就出現失智症狀，這類被稱為「年輕型失智症」。患者往往仍在工作、養育子女或照顧長輩，突然罹病，對家庭經濟與生活影響甚鉅。為了幫助這些家庭及早獲得支持，長照三點０第二階段特別將年輕型失智症者納入服務對象，提供個案管理、居家服務、日間照顧、家庭支持與資源轉介等服務，陪伴患者與家屬一起面對生活的改變。

廣告 廣告

提醒家中如有未滿五十歲疑似或確診失智症親人，或是親友在出院後仍需要健與照護協助，都可主動提出申請。除了失智症服務擴大外，政策也同步強化「急性後期整合照護計畫。

縣長楊文科表示，長照３．０的重點在於「及早介入、持續照顧、在地支持」，第二階段的推動，讓長照服務不再只侷限於高齡或重度失能者，而是依照民眾實際需求，提供更彈性與多元的照顧選擇，民眾只要符合資格，就能透過長照體系獲得協助，不必獨自承擔照顧壓力。