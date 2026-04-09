竹縣推「浪愛回家醫把罩」 認養流浪毛孩可獲醫療補助

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新竹縣即日起到11月底推出「浪愛回家醫把罩」計畫，只要在新竹縣動保教育園區認養流浪毛孩，就可獲毛孩的醫療補助。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕幫更多流浪毛孩有機會走進我們的家庭，新竹縣政府發起「浪愛回家醫把罩」計畫，推動認養醫療補助，從即日起到今年11月30日期間，在新竹縣動保教育園區完成犬貓認養的民眾，每隻可獲最多3000元的醫療補助，用在毛小孩的基礎健康檢查、疫苗接種或必要醫療照護上面，幫忙飼主減輕初期負擔，平添毛小孩回家的好人氣。

新竹縣動物保護防疫所表示，「浪愛回家醫把罩」每隻犬貓最高補助金額上限3000元，實報實銷，補助項目有：寵物保險投保費用、健康檢查像是掛號費、血液、X光、超音波、寄生蟲檢查等，以及毛孩所需的疫苗注射、藥物、手術、住院等醫療費用。

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符合申請認養毛孩資格的申請人，申請補助時須備妥：身分證正反面影本、寵物保險投保證明文件影本、檢驗報告、動物醫院收據正本、醫療項目明細、於新竹縣動保所認養證明文件影本、以及今年度「浪愛回家醫把罩」補助專案實施計畫切結書、補助專案申請證明書以及申請人帳戶影本共9份文件。

申請人把前述9份文件郵寄到新竹縣動物保護防疫所，經審核通過就可核發補助，資料有缺漏者，必須在收到通知後7天內補正，否則逾期不受理。

新竹縣即日起到11月底推出「浪愛回家醫把罩」計畫，只要在新竹縣動保教育園區認養流浪毛孩，就可獲毛孩的醫療補助。(記者黃美珠攝)

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