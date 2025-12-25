竹縣擘劃 AI 智慧治理藍圖 2026 年成立數位發展處全面升級縣政服務

▲新竹縣副縣長陳見賢於智慧城鄉論壇致詞，說明縣政 AI 發展藍圖。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】因應 AI 技術快速發展與數位治理趨勢，新竹縣政府積極推動智慧治理與組織升級，宣布將於 2026 年 1 月 1 日正式成立「數位發展處」，統籌縣府數位建設、資安治理與智慧城市發展，強化跨局處協作與整體服務效能。縣府並於 114 年 12 月 23 日下午，在縣府三樓簡報室舉辦「2025 新竹縣智慧城鄉論壇—新竹縣未來 AI 發展藍圖：前瞻永續・創新治理」，向外界揭示縣政 AI 發展方向與智慧治理布局。

廣告 廣告

副縣長陳見賢致詞表示，新竹縣人口結構年輕、學歷水平高，縣民對公共治理與生活品質有高度期待，縣府持續精進施政作為，積極導入 AI 與大數據，應用於警政、社政、衛政、交通及環保等領域，作為政策規劃與決策的重要依據，逐步打造以民為本的智慧城市。

▲新竹縣智慧城鄉論壇邀集產官學研專家學者齊聚，交流 AI 智慧治理發展方向。

陳見賢指出，縣府近年透過多場 AI 論壇與內部培訓，逐步將 AI 納入縣政核心運作，透過跨局處合作與數據治理，不僅提升行政效率，也強化公共服務品質。今年新竹縣在「2025 全台智慧城市大調查」中榮獲 AI 應用卓越縣市雙獎，並於「2026 智慧城市創新應用獎」中，以「智慧交通—事故改善決策系統化管理」獲獎，展現 AI 技術在城市治理上的具體成果。

未來成立的數位發展處，將專責縣府資訊系統整合、資安治理、智慧城市推動及便民服務發展，並與高齡長照處建立跨域合作機制，回應高齡化社會下的多元服務需求。縣府亦積極推動線上申辦與 MyData 機制，公共托嬰登記、敬老津貼及敬老禮金等服務皆已數位化，有效簡化流程、提升便利性。

縣府表示，面對高齡化、交通成長、淨零轉型與氣候韌性等挑戰，未來將持續以 AI 作為治理輔助工具，發展具擴散性、可複製與可永續的智慧治理模式，讓科技成為支持縣政永續發展的重要力量。（(圖：新竹縣政府提供）

