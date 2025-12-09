竹縣攜手企業募3千舊鞋送非洲 楊文科表揚感謝企業響應

▲新竹縣政府環境保護局首度攜手「舊鞋救命國際基督關懷協會」，於114年10月14日至10月31日舉辦「2025舊鞋救命-竹縣募集 送愛非洲」二手物資募集活動，邀請各大企業共襄盛舉，最終募集3107雙舊鞋。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為推動資源循環與永續理念，新竹縣政府環境保護局首度攜手「舊鞋救命國際基督關懷協會」，於114年10月14日至10月31日舉辦「2025舊鞋救命-竹縣募集 送愛非洲」二手物資募集活動，邀請各大企業共襄盛舉，最終募集3107雙舊鞋，新竹縣長楊文科今(9)日特別在新竹縣政府主管會報上親自公開表揚捐贈前5名企業，感謝企業的參與，落實企業社會責任。

▲台積電公司、三陽工業公司、盟創科技公司及欣興電子公司(左至右)上台受獎， 楊文科表揚感謝企業響應。

楊文科說，縣府積極推動資源循環利用及二手物回收，這次首次舉辦募集舊鞋活動，獲得企業熱烈回響、積極配合，感謝企業支持，今天特別頒獎表揚台灣積體電路製造股份有限公司、三陽工業股份有限公司、盟創科技股份有限公司、達運精密工業股份有限公司及欣興電子股份有限公司，成果豐碩，希望大家也能仿效這些企業，大力推動資源回收、循環再利用。

縣府環保局表示，此次活動總計募集3107雙舊鞋，實際減少垃圾量2486公斤、減少碳排放量5121公斤CO2e。此次募集所得物資將全數捐贈予「社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會」，傳遞至物資匱乏、急需援助的地區，同時延續物品使用壽命，減少環境負擔。

環保局長蕭宏杰提到，環保局每年針對環境有益政策，積極與各大企業合作，包含淨灘、淨山及淨溪等活動，還有辦理資源回收、二手物交換等，甚至有些企業，也協助認養環保設施，如空品淨化區，攜手共同為環境永續盡一份心力。

欣興電子公司人資副部長陳顗竹說，公司長期積極投入各項 ESG 行動，包含淨山、淨灘、愛心捐贈等環境永續活動。此次首次響應「舊鞋捐贈」公益計畫，員工反應非常熱烈，短時間內即募集超過 200 多雙鞋款，而且多數保存良好、近乎全新，感謝所有同仁的熱情支持，不僅能協助社會上有需要的人，也為推動環境永續盡一份心力。

環保局呼籲民眾家中有不再使用之二手物品，除可至環境部資源循環署「全國維修地圖」查詢各項二手物品交流管道，亦可交由地方公所清潔隊或專業清運商進行回收。