竹縣攜手企業募3千舊鞋送非洲 縣長楊文科表揚感謝企業響應

竹縣府攜手企業募三千舊鞋送非洲，縣長楊文科（右三）表揚感謝前五名捐贈的企業。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為推動資源循環與永續理念，新竹縣政府環境保護局首度攜手「舊鞋救命國際基督關懷協會」，日前舉辦「二０二五舊鞋救命，竹縣募集送愛非洲」二手物資募集活動，邀請各大企業共襄盛舉。縣長楊文科九日特別在主管會報親自公開表揚捐贈前五名企業，感謝企業的參與，落實企業社會責任。

楊文科表示，縣府積極推動資源循環利用及二手物回收，這次首次舉辦募集舊鞋活動，獲得企業熱烈回響、積極配合，感謝企業支持，特別頒獎表揚台積電、三陽工業、盟創科技、達運精密及欣興電子，希望大家也能仿效這些企業，大力推動資源回收、循環再利用。

縣府環保局表示，此次活動總計募集三千一百零七雙舊鞋，實際減少垃圾量二千四百八十六公斤、減少碳排放量五千一百廿一公斤CO2e。此次募集所得物資將全數捐贈予「社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會」，傳遞至物資匱乏、急需援助的地區，同時延續物品使用壽命，減少環境負擔。

環保局長蕭宏杰表示，環保局每年針對環境有益政策，積極與各大企業合作，包含淨灘、淨山及淨溪等活動，同時辦理資源回收、二手物交換等，有些企業也協助認養環保設施，如空品淨化區，攜手共同為環境永續盡一份心力。

欣興電子公司人資副部長陳顗竹說，公司長期積極投入各項 ESG 行動，此次首次響應「舊鞋捐贈」公益計畫，短時間內即募集超過二百多雙鞋款，而且多數保存良好、近乎全新，感謝所有同仁的熱情支持，不僅能協助社會上有需要的人，也為推動環境永續盡一份心力。

環保局呼籲民眾家中有不再使用之二手物品，除可至環境部資源循環署「全國維修地圖」查詢各項二手物品交流管道，亦可交由地方公所清潔隊或專業清運商進行回收。