竹縣攜手安得烈推動「惜食傳愛」 忠信師生公益裝箱傳遞溫暖

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】新竹縣政府與安得烈慈善協會5日於忠信學校，舉辦「惜食傳愛」校園公益裝箱活動，社會處長陳欣怡偕同忠信學校楊洪秋霞董事長、廖婉君校長及安得烈慈善協會執行長羅紹和，共同與師生們以實際行動傳遞關懷與愛心，大家合力包裝食物箱齊心完成200箱「惜食傳愛」，將陸續送至各鄉鎮提供經濟弱勢與急難家庭即時支援，補充生活所需。活動由忠信壯我管樂團、山前女子槍隊，帶來充滿熱情與朝氣的表演揭開序幕，現場來賓與同學們一起包裝食物箱，將白米、麵條、罐頭及沖泡飲品等物資逐一裝入食物箱。

忠信學校師生們以實際行動傳遞關懷與愛心，齊心合力完成200箱「惜食傳愛」。（圖/記者黃溎芬翻攝）

社會處處長陳欣怡表示，透過與安得烈慈善協會的合作，不僅強化食物銀行的服務能量，更將公益理念帶入校園，讓孩子們在實作中體驗助人的快樂，是一堂最具意義、最溫暖的「生命教育課」。未來，新竹縣政府與安得烈慈善協會將持續攜手政府、企業與社會各界，共同打造在地關懷網絡，讓新竹縣成為一座更有溫度、更充滿愛的城市。

安得烈執行長羅紹和感謝新竹縣府，支持「惜食傳愛」讓善的循環持續延展。（圖/記者黃溎芬翻攝）

新竹縣政府為落實社會關懷與食物資源永續利用，委託社團法人中華安得烈慈善協會協助辦理新竹幸福實務銀行，以物資援助的方式每月援助縣內近200戶有需要的脆弱家庭和急難家庭。安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，感謝縣府的長期信任與支持，實物銀行方案不僅確保物資能送達真正需要的家庭，也讓更多人理解「惜食傳愛」的核心精神，讓善的循環持續延展。

「惜食傳愛」活動由忠信壯我管樂團，帶來充滿熱情與朝氣的表演揭開序幕。（圖/記者黃溎芬翻攝）

