竹縣攜手Google啟動AIoT國際合作 推動新創加速全球布局

▲新竹縣政府與產業加速器StarFab共同推動的新竹AIoT加速器，今年首度與國際企業 Google舉辦工作坊，教育局長楊郡慈(左三)致贈感謝狀。

新竹縣政府與產業加速器 StarFab 共同推動的「新竹 AIoT 加速器」，今年邁入第四年，持續以「鏈結企業需求、驅動新創創新」為核心，打造新竹地區最具指標性的AIoT創新共創平台。為擴大國際合作能量，縣府今年首度與全球科技領導品牌 Google 攜手合作，舉辦專屬工作坊，聚焦 AI、IoT 與國際市場三大主題，協助新創團隊掌握人工智慧應用、產品開發與全球市場趨勢。

此次工作坊由新竹AIoT加速器結合 Google Project Hatcher 計畫資源，共同引導新創團隊聚焦智慧生活與物聯網的最新應用，並學習如何運用 Google Cloud 加速 AI 產品研發與市場佈局。活動中，Google 講師及產業專家透過實務案例分享，協助新創團隊洞察產業發展脈動，強化進軍國際市場的策略思維。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣擁有完整的科技產業聚落與研發能量，縣府近年積極推動AIoT加速器，期望成為新創與企業共創的重要橋樑。透過與Google等國際夥伴的合作，不僅能引入全球最新技術與市場思維，也將加速縣內新創的國際化腳步，打造新竹成為台灣科技創新的核心據點。

除強化企業鏈結與技術驗證外，AIoT加速器今年更帶領新創校友前往新加坡展開海外交流，拓展國際合作版圖。計畫迄今已吸引超過百家海內外新創團隊參與，累計促成超過40家新創與中大型企業進行共創合作，持續展現豐碩成果。

▲經濟部AI教師李鴻君分享參與Google合作的心得，表示此次活動更深入了解AI最新趨勢，啟發跨領域合作與創新應用的更多可能。

此次參與的團隊中，經濟部AI補助教師李鴻君指出：「透過新竹AIoT加速器結合 Google Project Hatcher 計畫資源，不僅能掌握AI技術的未來發展方向，也讓我們加速更宏觀的全球創新觀點，激發跨領域合作與應用的可能。」

縣府強調，未來將持續整合創新生態系與全球資源，深化AI與物聯網技術在地應用，打造前瞻性的智慧城市發展環境。相關創業資源與活動資訊，民眾可至「新創竹夢資源網（HYS, Hsinchu Youth Startup）」查詢，掌握最新加速器動態與創新創業機會。（圖：新竹縣政府提供）