竹縣政風單位於縣府春節揮亳送春聯 宣導廉能政治及反賄選

竹縣府政風處長連心蘭（左三）及科長王明禮（左二）、廉政志工等，於農曆春節前夕宣導「五打七安」政策，同時強化年底九合一選舉反賄選之宣導。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府政風處結合文化局及消防局等所屬政風機構，七聯合縣府「馬上幸福迎豐年，春聯揮毫贈送活動」，設置廉政宣導區，透過寓教於樂的方式，邀請民眾共同參與學習，深化對縣府廉能施政的認同與信賴，共同營造誠信友善的環境。

政風處處長連心蘭表示，貫徹縣長楊文科「樂安居」之施政主軸，同時響應國家打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安等「五打七安」之政策，特別規劃統合竹縣所屬各政風機構，辦理「竹樂安居、廉能永續」為主題之系列反貪活動。

政風處科長王明禮、消防局政風室主任楊晨、文化局政風室主任林筠軒表示，除邀請民眾一同反貪倡廉外，同時將反詐騙、食品安全、道路安全、消費者保護等議題融入有獎徵答，擴大社會參與之深度及廣度，並從多元面向提升全民廉潔意識，進而創造新竹縣廉能永續環境。

王明禮、楊晨、林筠軒說，年底九合一地方選舉將近，提醒民眾切勿因小利而接受現金、禮品、餐宴或其他不正當利益影響投票意向，以免誤觸賄選法網；同時也籲請全民維護選舉公正性與民主政治的核心價值，呼籲候選人、助選人及樁腳，乾淨?選，端正選風、提昇民主政治素養。

政風處專員葉怡辰表示，今日之廉政有獎徵答題目，包括廉政署的檢舉專線０八００二八六五八六，取諧音你爆料、我爆料，不少民眾立馬記住；檢舉貪瀆不法行為，最高可以領到一千萬元檢舉獎金、反詐騙電話為一六五、全國食安專線為一九一九、全國消費者服務專線一九五０。