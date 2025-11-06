竹縣政風攜專家深入峨眉，聚焦採購履約管理實務。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府政風處為強化偏遠地區採購業務內控機制，六日啟動採購輔導列車開進峨眉鄉，邀請資深採購法講師陳有政講授「政府採購案件履約爭議後續處理實務」課程，期透過加強專業知識，從預防的角度機先發掘問題並予以解決，降低採購業務風險，現場峨眉鄉公所及鄰近國民中小學人員專心聆聽，透過研習及面對面輔導提升偏遠地區採購效能，確保公共資源的正當運用。

政風處指出，陳有政以其多年實務經驗，就採購契約變更原則、履約爭議處理流程，以及驗收與權益保障等面向在場人員深入說明，輔以實際案例提供具體建議，協助依法、公正、合理處理爭議問題，減少潛在法律及廉政風險。課後安排採購個案輔導，就採購流程中的疑難點進行診斷，提出具體建議，形成雙軌並行的輔助機制，展現具體成效。

政風處說，這次輔導目的為落實「預防為先、教育為本」的政風工作理念，藉由專家到點輔導，提升機關採購承辦人員的法規認知與實務應對能力，確保政府資源運用的效益與透明度，建立廉能、有效率的採購環境，共同維護公務運作之清廉與公信。