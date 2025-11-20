竹縣敬老卡即日起能租借球場 鼓勵長輩越動越健康

竹縣敬老卡即日起能租借球場，竹縣府鼓勵長輩越動越健康，動出活力人生。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

鼓勵長輩走出戶外、促進健康交流，新竹縣政府持續優化敬老卡服務，二十日起敬老卡點數開放使用竹北國民運動中心及竹東全民運動館球場租借，每人每小時最高可折抵一百點，並可同時多人使用租借，歡迎長輩們相約打球、動出活力。

縣長楊文科表示，敬老卡自民國一百年開辦以來，縣府持續擴大服務範圍，提供長者更多元、便利的使用選擇，除可補助搭乘公車、國道客運、計程車及台鐵外，今年初已擴大敬老卡可使用於竹北國民運動中心健身房及游泳池，深受長輩喜愛。此次再開放球場租借折抵點數，讓長輩能以更優惠的方式使用運動設施，達到「天天運動 健康加分」的目標。

社會處說，敬老卡點數亦可於竹北國民運動中心非公益時段使用健身房（每小時扣廿五點）、游泳池（每次扣六十點），如點數不足，差額可由卡片內自費錢包或現金補齊。敬老卡服務對象為六十五歲以上長者及五十五歲以上原住民，提醒符合資格的縣民踴躍申辦、多加利用。

楊文科強調，縣府持續優化敬老卡與愛心卡功能，期望讓長輩與身障者能便利出行、健康生活，敬老卡與愛心卡點數也持續結合本縣的幸福巴士，今年已新增北埔鄉、峨眉鄉及湖口鄉等三鄉鎮幸福巴士提供乘車優惠，讓各鄉鎮長輩享有更便利的交通服務。