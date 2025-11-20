竹縣敬老卡擴大使用 可抵竹北國民運動中心等場租

（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣政府表示，持續擴大敬老卡服務，今天起敬老卡點數再升級，並開放可使用竹北國民運動中心及竹東全民運動館球場租借，每人每小時最高可折100點，邀請長輩多運動。

新竹縣政府透過文字表示，敬老卡從民國100年開辦以來，縣府持續擴大服務範圍，提供長者更多元、便利的使用選擇，除可補助搭乘公車、國道客運、計程車外，今年也擴大應用於竹北國民運動中心健身房及游泳池等。

縣長楊文科說，此次新增開放的使用範圍為竹北國民運動中心及竹東全民運動館的球場設施，長輩可使用敬老卡點數折抵租借費用，每人每小時最高可折抵100點。

他表示，而敬老卡點數也可於竹北國民運動中心非公益時段使用健身房（每小時扣25點）、游泳池（每次扣60點），若點數不足，差額可由卡片內自費錢包或現金補齊。

縣府指出，將持續優化敬老卡與愛心卡功能，讓長輩與身障者享有更多元的使用，並盼能更便利出行，享受健康生活。（編輯：張銘坤）1141120