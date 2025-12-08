竹縣數位教學與AI創新運用 亮眼

在新竹縣政府大力推動數位學習與AI創新的成果下，本年度各級學校在全國性推動數位學習相關競賽與教案評比中表現亮眼，不僅多項優良教案脫穎而出，更在今年「看見AI進行式」全國教育科技展，透過公開授課與專題研討全面展現專業風采。特別值得一提的是，成功國中連續2年蟬聯教育部適性教材研發中心學校績優，證明新竹縣在教育創新領域的扎實基礎。

在此次全國數位教案評選中，新竹縣教師充分展現運用科技、AI與課程深度結合的能力，獲得高度肯定。

一一四年教育部推動數位學習績優徵選計畫中，由光明國小校長李孟印帶領的光明國小教師團隊，包含主任許倩萍、教師楊靖雯老師與林奕妏，以新竹縣在地「東方美人茶」為發想，運用四學模式與POE教學法，整合VR、平板、直播系統與多種數位工具，打造虛實整合的沉浸式課程《竹縣五金︱小小製茶師》獲得新科技組佳作。該教材更已上架教育部「教育大市集」，展現新竹縣自製教材的創新能量。

而在一一四年教育部數位素養優良教案徵選中，新竹縣更有二所學校榮獲優選，新竹縣太平國小主任莊紹群，以偏鄉及原鄉學生為核心，設計《spaziy（五峰）AI奇旅：從原理到實作的思辨之路》，課程成功引導學生從AI基礎認識到程式實作，再到倫理反思，建立完整的AI素養學習脈絡。而新竹縣六家高中國中部教師劉均瑩、簡羽謙與顏鏡如，共同設計「登入真實人生：按讚之前先想想」，亦獲得數位素養優良教案優選。

在今年全國教育科技展現場，新竹縣特別安排竹北國中師生進行數學領域課程公開授課示範，靈活運用平板、AI工具、數位平台與互動教材，引導學生進行數據推理與問題解決。來自全台各縣市的教育團隊、家長與學生皆到場觀摩，親眼見證數位科技如何深化數學學習理解，充分展現新竹縣教師在科技融入教學的專業與能量。