竹縣數發處中市交流智慧治理

竹縣府赴臺中交流智慧治理經驗，分享三大亮點政策深化智慧城市合作。（竹縣府提供）

記者彭新茹∕新竹報導

為加速新竹縣智慧城市布局、深化縣市合作，數發處元旦掛牌後，日前由處長劉奕帆率領縣府跨局處參訪團一行卅一人，前往台中市政府及台中榮總交流，聚焦數位治理、ＡＩ智慧應用、智慧交通與智慧醫療等議題。

劉奕帆表示，數發處是縣府推動數位轉型的核心引擎，主要統籌全縣資訊系統、資安服務、數位治理與便民服務數位化，作為縣政數位服務的單一窗口。新竹縣擁有完整且具國際競爭力的科技產業聚落，縣府將結合產業優勢，全面推動縣政服務數位化與流程自動化，將科技力轉化為城市治理的關鍵競爭力。

與台中市數發局及交通局交流過程中，劉奕帆分享新竹縣規劃的三大智慧亮點政策。首先是「ＡＩ縣民管家平台」，透過資料整合與智慧分析，主動推播符合縣民資格的福利與服務資訊，實現「服務找人」的主動式治理，讓民眾即時掌握申辦權益，不再錯過重要福利。

第二項為「智慧守護之眼」，將建置全時段ＡＩ智慧安全偵測系統，整合影像、行為與聲音分析技術，即時掌握可疑車輛、詐欺車手行為、異常噪音等風險情境，全面提升公共安全的即時應變與預警能力，強化縣民生活安全。

第三項為「智慧沙盒創新計畫」，以「全民許願、專家實踐」為核心概念，突破傳統治理框架，串聯民眾創意與產官學技術能量，針對智慧教育、智慧交通等多元領域共同發想與驗證創新應用，打造開放共創的智慧治理模式。

縣府透過此次交流，不僅汲取台中市的實務經驗，也展現新竹縣打造數位領先智慧城市的決心，同時也為未來與台中市政府及中榮在數位治理及智慧健康等面向持續進行經驗交流奠定基礎。