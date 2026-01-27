竹縣文化局政風室擴大廉政團隊夥伴，辦理採購實務專題講座，多達七十九名公務人員參與，以避開採購違法地雷。（竹縣文化局政風室提供）

記者彭新茹／新竹報導

為建立竹縣文化局公務員對政府採購實務執行應注意事項，能有正確法律認識，避免誤觸法網，使其勇於任事，以提升政府廉潔形象，提升民眾信賴度，文化局政風室特舉辦廉能政府採購實務執行採購應注意專案專題講座，基於資源共享，此次開放縣府所屬局處及十三鄉鎮政風人員及採購人員參與。

政風室主任林筠軒表示，此次邀請行政公共工程會中央採購稽核員張錦川老師擔任主講，以政府採購法實務執行相關事宜，以搭配案例以深入淺出方式講授，協助機關同仁辦理政府採購實際執行適法作為及增進政府採購法專業素養。現場開放公務同仁業務執行相關採購疑義與講師雙向溝通交流，協助機關同仁釋疑解惑，參與同仁達七十九人之多，現場反應熱烈，與會者均獲益良多。

另，會中亦因應春節期間加強宣導公務員廉政倫理規範，有關遇有職務利害關係者饋贈及飲宴應酬，拒受饋贈或退還及不得參加飲宴應酬之短片宣導及公益揭弊者保護法相關揭弊者權益之宣導、反詐騙投資短片宣導以維護公務員財產安全。