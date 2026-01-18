竹縣文化局首檔藝術展覽「藝馳千里」即日起至2/22竹縣美術館登場

竹縣文化局首檔藝術展覽「藝馳千里」即日起至二月廿二日竹縣美術館登場，展現推動藝術融入日常的豐碩成果。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

二０二六年馬年，竹縣文化局首檔藝術展覽「藝馳千里」於新竹縣美術館展出，展期至二月廿二日，本次展覽由新竹市湖畔畫會與新竹縣書畫藝術學會共同主辦，展現地方藝術團體長期深耕、推動藝術融入日常的豐碩成果。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，縣長楊文科相當重視文化扎根，主張藝術應從小融入生活，透過持續舉辦多元藝文活動，讓民眾自然而然地親近美學。她強調，新竹不僅是科技重鎮，更應成為富含人文底蘊的文化之城。

湖畔畫會理事長彭碧鈴表示，藝術不僅是展覽，更是一種生活態度，而「快樂」正是藝術最純粹的本質。本次特別邀請藝術家親自登台，以行動傳遞對創作的熱愛。除了靜態作品展出，現場更規劃多項互動體驗，書畫家即席揮毫春聯，贈送滿滿年節祝福，以及深受親子喜愛的紅包版畫 DIY，讓大人小孩都能親手創作，感受版印藝術的樂趣，拉近藝術與生活的距離。

新竹市湖畔畫會與新竹縣書畫藝術學會合作已邁入第三年，系列活動接續不斷，成效斐然。主辦單位也特別感謝所有藝術家與工作團隊的投入，讓展覽與推廣活動順利舉行，持續注入成長動能。

開幕表演由湖畔舞群打頭陣，成員僅經兩日密集排練，便以真摯熱情的舞步點燃全場，隨後氣勢恢宏的古箏演奏接力登場，琴音震撼人心，將開幕氣氛推向高潮，掌聲久久不歇。