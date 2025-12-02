竹縣文興國中即將改制完全中學 新建活動中心開工

竹縣文興國中新建活動中心開工動土。





挹注6.8億元新建的縣立文興國中二期活動中心，2日上午舉行開工動土典禮，縣長楊文科率出席的貴賓虔誠祈福祝禱、執鏟奠基，期許工程如期如質完工，提供學子設備完善、功能多元的學習與展演空間。

楊文科縣長表示，剛摘下人口三冠王的新竹縣擁有全國人口最多的鄉、鎮、市，也是全台最年輕的縣市。因應人口急遽成長、學生教育需求激增，竹縣提出「高中五大方案」，包括文興國中改制為文興高中、湖口高中與六家高中擴校增班、竹東地區的自強國中改制為技術型高中及設置縣立竹北實驗高中，已分別進行、依序完成中。

教育局指出，文興國中自113年8月1日開始招生，至今已有兩屆的學生，共13個班級，一期校舍陸續完工，全區將於115年7月完工，並將於116學年度改制為文興高中，逐年每年級招收6個班，規劃半導體導論及實作課程為校訂課程。

二期活動中心工程為地上5層建築物，規劃活動中心綜合球場、展演廳及12間專科教室，建築面積約0.2公頃，預計於116年8月完工。新的場館將提供完全中學的國、高中學生更寬敞、安全與舒適的學習空間，為學校課程與社團活動注入更豐富的資源，打造健全多元的學習環境，提升整體校園教育能量。

