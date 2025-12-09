竹縣斥資15億多打造竹東綜合行政中心 即將開工

使用超過半世紀的竹東鎮公所，早就被列為危險建築。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府斥資15億多要打造的竹東綜合行政中心，即將在竹東轉運站動土開工，腹地約有5755.77坪，將以鋼筋混凝土為主，部分採用鋼構，計畫花870個日曆天，打造地上6層的A、B兩棟建物，提供鄉親交通轉運、幼兒托育、戶政、地政、鎮公所、代表會等一站式的便捷服務。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，這個綜合行政中心用「親民的公共大客廳」概念設計，建物正面是大禾埕廣場，設置挑高屋頂和寬敞大階梯迎賓。

A棟的1樓是轉運站，2樓做托育中心，3樓是竹東戶政事務所，4樓縣府稅務局，5到6樓則是竹東地政事務所。B棟則將是全新的竹東鎮公所和代表會，場域可以多元複合使用，提供洽公、辦公以及藝文休閒環境。

他說，目前的竹東鎮公所建物使用超過半個世紀，2016年就被評鑑是危險建築，為使鄉親有安全洽公場所且平衡縣內各區發展，該處統籌規劃新建竹東綜合行政中心，以此整合轉運站、托育中心以及前述其他公門。

為了讓這個行政中心未來入夜後也能點亮竹東，A棟入口的大棚架、陽台雨遮以及B棟5樓的鎮民代表會都做了燈光設計，完工後的建物入夜點亮立面，代表竹東地區的民意機關俯看著整個竹東的市鎮區，象徵民代對在地需求的關注。

而為應對大跨度的空間，結構設計上用複層式共6層的巨型鋼結構立體桁架，滿足1樓竹東轉運站車道跨度達21公尺無落柱的挑高空間，也符合上層辦公空間、儲藏載重以及整體建築物耐震的要求。

