竹縣新住民家庭服務中心遷址揭牌 強化服務可近性友善共融環境

竹縣新住民家庭服務中心遷址揭牌，強化服務可近性，同時提供更友善共融環境。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣新住民家庭服務中心六日舉辦遷址揭牌典禮，正式啟用位於竹北市日興一街廿九號的新服務據點。副縣長陳見賢表示，此係象徵新竹縣持續深化新住民服務、打造多元共融環境的決心。

陳見賢表示，截至今年一月底，新竹縣人口約五十九萬零一百廿九人，新住民人數約一萬五千六百零八人，其中包含來自大陸、港澳及東南亞等地區的新住民朋友，主要分布於竹北市、湖口鄉及竹東鎮。隨著新住民人口逐年成長，縣府持續檢視服務量能與可近性，並於今年委託社團法人台灣陽光婦女協會辦理新住民家庭服務中心，此次遷址正是回應人口集中趨勢與實際需求的重要措施。

廣告 廣告

社會處說，新住民家庭服務中心長期提供初入境新住民電話關懷、個案管理及多元支持服務，協助新住民朋友適應在臺生活、強化家庭支持與社會連結。新址位於交通便利、資源集中的地點，將有助於提供更即時、貼近需求的專業服務，讓新住民朋友在新竹縣安心落地生根。

新住民家庭服務中心主任張羽璇表示，今年度中心將依不同年齡層新住民需求，規劃家庭支持、親職教育、自我成長及社會參與等多元主題服務方案，並持續辦理通譯人員培訓，提升公共服務溝通品質，協助新住民更順利近用各項資源。

社會處長陳欣怡表示， 新住民不僅為新竹縣注入多元文化能量，更是地方發展的重要夥伴。縣府將持續透過公私協力，深化新住民服務網絡，營造友善、共融的生活環境，讓每一位新住民朋友都能在新竹縣安心生活、穩定發展。