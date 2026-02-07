竹縣新住民家庭服務中心 喬遷竹北揭牌

新竹縣新住民家庭服務中心的新址具有交通便利、資源集中的優勢。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新住民家庭服務中心搬家了，新的服務據點在竹北市日興一街29號，由副縣長陳見賢攜手新住民代表、服務網絡夥伴以及相關單位一同揭牌啟用，見證服務縣內的新住民邁向下一個里程碑。

陳見賢說，到今年1月底，新竹縣全縣59萬7129人中，新住民就有1萬5608人，他們來自天南地北，主要是中國、港澳以及東南亞地區，多分布於竹北、湖口以及竹東這3大鄉鎮市。

縣府為了提升對新住民鄉親的服務量能和可近性，今年委託社團法人台灣陽光婦女協會開辦前述新住民家庭服務中心，而為了因應前述新住民人口的集中趨勢與實際需求，所以把這個服務中心改搬遷到新的據點。

縣府社會處長陳欣怡說，新住民家庭服務中心長期提供初入境的新住民電話關懷、個案管理以及其他多元支持，好讓他們可以儘速適應在台生活，也幫忙強化他們的家庭支持與社會連結。而新的服務中心據點兼具交通便利和資源集中的優勢，可望提供他們更即時、貼近需求的專業服務。

新住民家庭服務中心主任張羽璇說，今年度他們將依不同年齡層的新住民需求，規劃家庭支持、親職教育、自我成長以及社會參與等主題服務方案，持續培訓通譯人員，以提升公共服務的溝通品質。

新竹縣喬遷後的新住民家庭服務中心，今年將依不同年齡層的需求，規劃家庭支持、親職教育、自我成長以及社會參與等多元主題服務，幫忙新住民儘早適應在台生活。(記者黃美珠攝)

新竹縣副縣長陳見賢(右2)跟相關協力團體一起替新搬家的新住民家庭服務中心揭牌。(記者黃美珠攝)

