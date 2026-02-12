竹縣新住民手作迎馬年 移民署多元文化結合防詐賀新春

《圖說》竹縣新住民學員完成春聯與紅包袋製作後，開心展示親手完成的成果，共同迎向新的一年。（圖／移民署新竹縣服務站提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】迎接即將到來的2026農曆新年，移民署新竹縣服務站今（12）日舉辦「新住民手作創意紅包」活動，邀請多位新住民朋友齊聚一堂，運用「絹印」技法，在一推一拉的過程中，將多元文化色彩注入傳統紅包，異國美學融入臺灣傳統習俗，並做防詐宣導，共同迎接充滿活力的馬年新年。

今天活動，講師李珮寧帶領新住民朋友體驗「絹印版畫」，以絹印的方式將圖案印在紅包袋上，絹印講求細緻與耐心，體驗者需要力道均勻地將刮板推過細密的絹網，而這樣將一層一層地刷色過程，象徵好運層層疊加；成品中的駿馬圖騰與春字相互交織，寓意馬耀新春、福氣奔騰。現場除了各式絹網及刮板外，還準備筆、墨，讓眾人發揮創意與巧思，在紅包袋上用家鄉話寫下祝福，製作出獨一無二的馬年專屬紅包袋。

現場參與活動的新住民有來自中國、越南、泰國、印尼、柬埔寨及馬來西亞等國家。來自越南的朱小姐開心表示，這是第一次自己動手做馬年紅包袋，感覺特別有意義，她選擇「馬上有錢」絹網，上面還有馬跟元寶的圖案，非常可愛，要把這份好運帶回家送給家人！來自柬埔寨的王小姐也說，透過親手製作紅包，不僅瞭解到臺灣的年節習俗，更能將這份心意送給在臺的親友，或寄回遠方家鄉表達思念。新住民朋友們也相互展示成果，現場洋溢著濃厚的年味與歡笑聲。另外，為了強化新住民防詐認知，移民署也藉此機會宣導防詐騙小撇步：多問、多查、多確定；不信、不理、不轉帳，讓這場活動不僅充滿創意，更兼具實用與關懷。

新竹縣服務站站主任鄭曉慧表示，一封封繽紛亮眼的紅包成品，不僅象徵著馬年的奔騰活力，也反映出新住民在臺灣紮根、綻放的精彩生活。另外，民國115年1月1日施行的「外國人停留居留及永久居留辦法」第3條規定，放寬外國籍父母在臺停留期間最長為1年，呼籲符合資格的外國籍父母，主動向移民署各服務站洽詢申請流程。服務站未來也將持續陪伴新住民家庭在臺安心生活，舉辦多元的活動，宣導各項新知，共同迎向希望滿載的一年。

《圖說》講師現場說明如何製作絹印春聯與紅包袋，示範將刮板刷色的技巧。（圖／移民署新竹縣服務站提供）