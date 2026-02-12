竹縣新住民手作迎馬年 移民署多元文化結合防詐賀新春
【民眾新聞網方健龍新竹報導】迎接即將到來的2026農曆新年，移民署新竹縣服務站今（12）日舉辦「新住民手作創意紅包」活動，邀請多位新住民朋友齊聚一堂，運用「絹印」技法，在一推一拉的過程中，將多元文化色彩注入傳統紅包，異國美學融入臺灣傳統習俗，並做防詐宣導，共同迎接充滿活力的馬年新年。
今天活動，講師李珮寧帶領新住民朋友體驗「絹印版畫」，以絹印的方式將圖案印在紅包袋上，絹印講求細緻與耐心，體驗者需要力道均勻地將刮板推過細密的絹網，而這樣將一層一層地刷色過程，象徵好運層層疊加；成品中的駿馬圖騰與春字相互交織，寓意馬耀新春、福氣奔騰。現場除了各式絹網及刮板外，還準備筆、墨，讓眾人發揮創意與巧思，在紅包袋上用家鄉話寫下祝福，製作出獨一無二的馬年專屬紅包袋。
現場參與活動的新住民有來自中國、越南、泰國、印尼、柬埔寨及馬來西亞等國家。來自越南的朱小姐開心表示，這是第一次自己動手做馬年紅包袋，感覺特別有意義，她選擇「馬上有錢」絹網，上面還有馬跟元寶的圖案，非常可愛，要把這份好運帶回家送給家人！來自柬埔寨的王小姐也說，透過親手製作紅包，不僅瞭解到臺灣的年節習俗，更能將這份心意送給在臺的親友，或寄回遠方家鄉表達思念。新住民朋友們也相互展示成果，現場洋溢著濃厚的年味與歡笑聲。另外，為了強化新住民防詐認知，移民署也藉此機會宣導防詐騙小撇步：多問、多查、多確定；不信、不理、不轉帳，讓這場活動不僅充滿創意，更兼具實用與關懷。
新竹縣服務站站主任鄭曉慧表示，一封封繽紛亮眼的紅包成品，不僅象徵著馬年的奔騰活力，也反映出新住民在臺灣紮根、綻放的精彩生活。另外，民國115年1月1日施行的「外國人停留居留及永久居留辦法」第3條規定，放寬外國籍父母在臺停留期間最長為1年，呼籲符合資格的外國籍父母，主動向移民署各服務站洽詢申請流程。服務站未來也將持續陪伴新住民家庭在臺安心生活，舉辦多元的活動，宣導各項新知，共同迎向希望滿載的一年。
其他人也在看
移民署桃園站家庭教育課程登場 新住民剪春聯感受台式年味
為防堵非洲豬瘟於農曆新年期間乘勢入侵，以及讓新住民朋友體驗台灣的傳統過年文化，移民署北區事務大隊桃園市服務站特於農曆年前舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，且進行防堵非洲豬瘟宣導，並邀請在台多年的泰國新住民林琇文擔任講師，以過來人的經驗，分享台灣的春節習俗，帶領新住民們體驗剪「春」字及搓湯圓活動，感受
新竹縣長初選 陳見賢溫情喊話：尊重制度理性競爭
新竹縣長參選人、副縣長陳見賢近日於臉書發表談話，強調初選應回歸制度本質。他表示，在公平公正的程序下進行良性競爭，才是民主的核心。他呼籲支持者以理性與溫和的態度面對選舉過程，讓初選成為進步的動力，共同守護新竹縣多年來穩定的發展環境。
竹縣竹北警分局攜手企業送暖 招待弱勢童圍爐
（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣警察局竹北分局今天表示，日前與企業攜手送暖，在火鍋餐廳包場，邀請弱勢及偏鄉孩童圍爐用餐，並贈羽絨衣等愛心物資，也補助山區孩童交通車資，送上溫暖。
竹縣「春暖開運集章」訪8大景點 抽iPhone17
因應2026春節和接踵而至的228假期，新竹縣從本週六（14日）起到3月1日，推出「竹縣春暖開運集章」活動，邀請全國遊客走春來訪縣內的竹北新瓦屋等8處指定景點，順便透過「新竹縣政府line@」參加數位集章活動，收集到3個以上活動章就可抽獎，最厲害把8景都收編的人，就有機會獲得iPhone 17，讓大
威力彩飆13.5億！歷史前5高得主「買法、彩券行」一次看
威力彩飆13.5億！歷史前5高得主「買法、彩券行」一次看
永壽基金會深耕尼泊爾 推月經教育、醫療包
（中央社記者陳至中台北12日電）永壽文教基金會連續2年支持尼泊爾社區健康計劃，為家庭準備醫療包，協助基本照護與預防疾病，同時也教導當地女孩製作布衛生棉，推廣月經健康教育，獲得尼泊爾政府肯定。
財神到！第2個2000萬大獎被「新竹姊妹」刮中 業者親曝中獎關鍵
財神爺再次降臨！台灣彩券公司今（12）日宣布，眾所矚目的「2000萬超級紅包」刮刮樂，第二個頭獎2000萬元已於新竹縣湖口鄉正式現蹤。這筆高額獎金由一對幸運姊妹花抱走，而中獎關鍵竟與姊姊的「職場資歷」息息相關。
大中114年獲利3.54億元，每股稅後9.52元
公開資訊觀測站重大訊息公告(6435)大中-公告本公司董事會通過114年度財務報告1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/112.審計委員會通過日期:115/02/113.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,401,4935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):763,5376.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):373,5637.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):419,4468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,4329.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):354,43210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.5211.期末總資產(仟元):2,757,98912.期末總負債(仟元):704,32613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,053,66314.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：大中訂6/26召開股東會大中股利：現金7.5元 資料
大中 公告本公司董事會通過114年度財務報告
公開資訊觀測站重大訊息公告(6435)大中-公告本公司董事會通過114年度財務報告1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/112.審計委員會通過日期:115/02/113.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,401,4935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):763,5376.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):373,5637.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):419,4468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,4329.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):354,43210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.5211.期末總資產(仟元):2,757,98912.期末總負債(仟元):704,32613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,053,66314.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：大中訂6/26召開股東會大中股利：現金7.5元 資料
川伯戰新北！蔣：過年練〈手放開〉、〈愛我別走〉
川伯戰新北！蔣：過年練〈手放開〉、〈愛我別走〉
首屆魏明光新聞獎 中央社等媒體19組計畫入圍
（中央社記者陳至中台北12日電）國立政治大學校友魏明光捐資成立「魏明光新聞獎」入圍名單公布，中央通訊社和The101.world合作「當母親之河不再是守護者：湄公河流域的變遷、衝擊與希望」等19組計畫獲選。
新城警執行 護花除暴 專案 優勢警力威力掃蕩守護年節治安
【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】為確保年節前治安平穩，遏止不法氣焰，新城分局執行「護花除暴」專案勤務，針對轄區酒店 […]
剪春聯秒變面具！蕭美琴童心爆發 家扶孩子笑開懷
農曆年前，副總統蕭美琴今天到台中家扶基金會見證家扶兒少透過賴清德總統推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，成就夢想，欣賞孩子才藝表演，並一起剪紙迎春，率先剪好馬年春聯，童心大發拿來當面具，逗得台下孩子笑呵呵，她鼓勵弱勢兒少勇敢追夢、累積自信與希望，圓夢計畫2年已有1400名青年申請到，看到台灣下一個世
讀懂生醫新顯學 《外泌體時代》熱銷二刷
《外泌體時代》好評不斷，已緊急啟動二刷印製。
青島二館再傳立委涉案 "風水"疑雲再起 命理師:影響磁場
政治中心／綜合報導無黨籍立委高金素梅涉案，位於青島二館的辦公室遭搜索，曾待過青島二館的立委狀況頻傳，包括前立委張川田任內過世、林惠官卸任後隔年過世，吳育昇與高嘉瑜兩位立委都連任失利，命理師分析，二館虎邊遭高樓壓制，虎抬頭傷人，大門三扇長條型窗戶宛如三炷香，引發病痛纏身磁場。無黨籍立委高金素梅，位於青島二館的辦公室遭檢調搜索，讓委員人數最少、距離立院最遠的青島二館，風水成為焦點。無黨籍高金素梅涉案遭搜索，讓立法院青島二館風水成為焦點。（圖／民視新聞）命理師分析，青島二館高度僅有兩層樓，由內往外看，右邊虎邊被疾管署高樓壓制，二樓窗戶三扇長條型窗戶，宛如頭上插三炷香，大門口對的方向也有問題。命理師楊登嵙：「大門口正對兩棟大樓間的夾縫，形成衝煞引發更嚴重的官訟是非，身體不好開刀，大門正上方有三個長條形的窗戶，像在頭上插了三炷香拜拜，引發犧牲奉獻病痛纏身的磁場。」無黨籍高金素梅涉案遭搜索，讓立法院青島二館風水成為焦點。（圖／民視新聞）青島二館傳出風水魔咒，也因為這裡的立委頻頻出狀況，2006年民進黨立委張川田，任內積勞成疾過世，親民黨立委林惠官2008年卸任，隔年因病過世，此外吳育昇與高嘉瑜兩位藍綠立委，也相繼連任失利，傳出不少立委因此搬離，包括國民黨的柯志恩與傅崐萁，辦公室都轉到中興大樓，黃捷也因洪申翰轉任勞動部長，搬到他位於一館的辦公室，二館留給遞補的王義川，但風水之說也不是人人信。立委（民）王義川：「在一樓有大片的窗戶，外面是大片草地整個通風其實都很好，並沒有感受到這裡頭有什麼壓迫感，立法院三棟研究會館都各有傳說，我是覺得還好沒有感覺在那裡工作，有什麼樣的不好。」前立委（民）高嘉瑜：「林奕華也去當副市長，然後陳玉珍也在我們青島二館，人家現在要去選縣長了，落選這件事情，當然不管在哪裡都會有這件事情，所以我覺得不需要穿鑿附會，那自己的努力才是最重要。」原本就有許多鄉野傳說的青島二館，這回再因高金素梅涉案，成為媒體焦點。原文出處：虎邊遭高樓壓制、長條窗戶宛如三炷香 青島二館風水因高金成焦點 更多民視新聞報導日本無償提供菲律賓5具沿岸雷達 因應中國威脅監控東海及南海「香港經驗」是警鐘 邱垂正：已建立應對中國「跨境鎮壓」機制第一次參選就當縣長! 周春米最遺憾"沒辦法跟爸爸分享榮耀"
嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉貪污 兄弟3人均遭起訴
（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義縣大埔鄉長吳明勲被控自109年起，藉由鄉公所發包工程涉及貪污治罪條例圖利、要求賄賂等案件。嘉檢偵結，連同吳明勲兄弟3人及張姓業者等10人一併起訴。
期待關稅歸零、車價大降 經長潑冷水：最多1成 網炸鍋
台美關稅談判，讓不少民眾期待進口車關稅會調降，希望未來買車更便宜，不過經濟部長龔明鑫昨（10）日受訪時稱，就算關稅調降，市場售價也不可能降太多，最多就1成而已；此說法引爆網友議論，質疑龔明鑫並非車商，為何下指導棋限制降價幅度，引起討論。
李貞秀「雙重戶籍」延燒！梁文傑證實有漏洞：案例相當特殊
陸配立委李貞秀被爆在登記參選立委時仍擁有中國戶籍，「雙重戶籍」疑慮持續延燒。對此，陸委會副主委梁文傑表示，李貞秀的案例相當特殊，也凸顯現行制度在資格審查上確實存在漏洞。梁文傑曝審查資格漏洞 將在年後建
藍營2026縣市長提名牛步基層焦慮 張雅屏：時間緊迫但也沒停下腳步
對於2026年地方大選，國民黨提名作業進度緩慢，引發基層焦慮。對此，國民黨考紀會主委張雅屏回顧2018年以及2022年選戰的提名時程指出，在極限壓縮下，這確實是艱難的挑戰，對現在的國民黨中央而言，時間非常緊迫，但也沒有停下腳步。
AI EXPO Taiwan 2026 3/25花博爭豔館登場 Google、NVIDIA與250家科技品牌共構AI全景生態系
【民眾新聞網方健龍綜合報導】全球AI浪潮進入關鍵轉捩點，跨域應用加速落地，成為推動產業升級的核心動力。年度最大 […]