竹縣新住民服務獲中央 評核113年度優等肯定

新竹縣政府在推動新住民服務表現亮眼，獲內政部一一三年度新住民服務推動執行成果評核優等肯定。三十日上午主管會報中，社會處與各業務相關局處特別獻獎予新竹縣長楊文科，展現縣府團隊推動新住民服務的共同成果。（見圖）

新竹縣長楊文科日昨說，新竹縣新住民人口約有一萬五千八百零三人，佔總人口百分之二點六五，是家庭、職場與社區的重要力量，十一月二十九日的「二○二五新竹縣國際新移民日嘉年華會」活動中，縣府也特別表揚「新住民模範家庭」與「新住民學習楷模」。

廣告 廣告

社會處表示，此次獲獎係整合縣府跨局處資源成效，持續強化新住民家庭支持與在地融入服務，涵蓋諮詢服務、親職教育及權益倡導等多元面向。其中，衛生局針對新住民就醫障礙，結合北區醫療網推出的「新住民就醫手指書」即是本次評核一大亮點。該手指書提供泰、越、印、菲等四種語言版本，從掛號、病情描述到領藥環節，透過簡單明瞭的對話範例，有效化解醫病溝通隔閡，深獲評核委員高度肯定。

社會處說明，新住民政策推動不僅著重個別家庭支持，更重視社區層面融合與共好。透過跨網絡合作模式，除推廣「就醫手指書」，縣府更彙整通譯人才資料庫供醫療院所運用，協助新住民生活適應、身心健康與社會參與上獲實質支持，逐步建構友善、多元生活環境。

縣府目前除爭取新住民發展基金補助，持續設立新住民家庭服務中心外，並積極申請社家署補助、結合民間單位力量及配合縣府預算，陸續於關西鎮、新埔鎮、竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、峨眉鄉、寶山鄉、北埔鄉及竹北市等成立新住民社區關懷據點，以實質行動力，展現縣府全面照顧新住民決心，擴大服務能量。