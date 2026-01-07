竹縣新光國小扎根山城藝術教育 獲教育部第12屆藝術教育貢獻獎績優學校獎

新光國小重視校園環境美感，推動「森林教室美化計畫」，融合泰雅文化圖騰與地景創作，讓藝術自然融入校園空間，營造充滿美感的學習場域。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣尖石鄉新光國小結合社區與專業資源，為原鄉學童開啟多元創作視野，將創新與美感能量注入原鄉教育，讓藝術教育在山城扎根，形塑校園與部落共學共享的美感網絡， 獲教育部第十二屆藝術教育貢獻獎績優學校獎（國小組）」的肯定，校長錢偉慈將這份殊榮獻獎給縣長楊文科。

楊文科表示，新光國小以具體行動實踐藝術教育理念，兼顧課程深度、文化內涵與社區連結，為原鄉藝術教育立下優質典範，這次榮獲教育部肯定，成為全國矚目的亮點，不僅是對學校團隊長期努力的高度肯定，也象徵新竹縣藝術教育持續深耕獲得豐碩的成果。

錢偉慈指出，學校行政團隊主動爭取教育部藝術深耕計畫及至善基金會人才培育經費，邀請藝術專業師資進入校園協同教學，提供學生多元技法與創作指導，學校教師的專業也同步成長，逐步建立穩定的藝術學習共同體。

新光國小表示，學校藝術課程設計緊扣學生生活經驗與泰雅族部落文化，開設美術、攝影等多元藝術課程，並結合聖誕晚會、畢業典禮辦理藝文成果展，讓學生在實作與展演中培養自信，累積美感素養。同時也重視校園環境美感，推動「森林教室美化計畫」，融合泰雅文化圖騰與地景創作，讓藝術自然融入校園空間，營造充滿美感的學習場域。另外也透過「行動藝術館」巡展、美術館參訪及社區合作展演等活動，新光國小讓藝術不再侷限於課堂，而成為學生日常生活的一部分。

新光國小學生瓦利與彭同學分享，最期待藝術展開展的時刻，看到自己的作品美麗地展示在森林之中，內心充滿喜悅與成就感。家長蔡女士表示，新光國小藝術課程規劃用心，能感受到校長與老師們的投入，也清楚看見孩子在學習歷程中的成長與改變。