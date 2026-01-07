竹縣新光國小 獲第12屆藝術教育貢獻獎績優學校

新竹縣「最高學府」新光國小，校園環境融合泰雅文化圖騰與地景創作，讓藝術自然融入校園空間，營造充滿美感的學習場域。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕位於海拔超過1600公尺的新竹縣「最高學府」~新光國小，因為結合社區與專業資源，把創新與美感注入原鄉教育，使藝術教育在高山扎根，成為校園與部落共學共享的所在，贏得教育部第12屆藝術教育貢獻獎國小組績優學校獎的肯定。

新光國小校長錢偉慈說，該校行政團隊爭取教育部藝術深耕計畫、至善基金會人才培育經費，邀請藝術專業師資進入校園協同教學，提供部落學生多元技法與創作指導，校內教師專業也同步成長，逐步建立穩定的藝術學習共同體。

該校的藝術課程設計緊扣學生生活經驗與泰雅族部落文化，開設美術、攝影等課程，結合聖誕晚會、畢業典禮辦理藝文成果展，讓學生在實作與展演中培養自信，累積美感素養。

此外，在校園環境上，他們推動「森林教室美化計畫」，融合泰雅文化圖騰與地景創作，讓藝術自然融入校園空間，營造充滿美感的學習場域，並透過「行動藝術館」巡展、美術館參訪以及社區合作展演等，讓新光國小的藝術課程不侷限於課堂中，便成學生的日常，這次獲得中央肯定，給他們信心繼續往前邁進。

