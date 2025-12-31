竹縣新制元旦上路 長者假牙補助4萬元、YouBike強制投保

新竹縣多項新制元旦上路，實現老中青幼通通照顧目標。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣多項新制元旦上路，包含成立聯合服務中心、數位發展處、高齡長照處、長者裝置假牙補助計畫、婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助、「長期照顧3.0」第二階段擴大長照服務對象、YouBike強制投保、新竹縣1999為民服務專線5分鐘免費等。

衛生局115年度推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，提供約30名免費全口活動假牙補助名額，另有300名口腔篩檢與30名口腔檢查評估補助名額。補助基準包含：口腔篩檢補助健保掛號費100元、口腔檢查評估補助1000元，全口活動假牙補助4萬元、上顎或下顎活動床金屬骨架配件，每床補助5000元、上顎或下顎柱台齒配件，每單顎補助不超過5000元。

因應晚婚晚育及少子化趨勢，衛生局也自元旦起推出「婚後孕前健康檢查補助計畫」及「醫療性凍卵補助計畫」，期望透過完善的孕前照護與生育保存措施，守護縣民生育健康，提升整體生育力。

衛生局也指出，縣府組織調整，自115年1月1日起，原衛生局部分業務正式移撥至新成立的「高齡長照處」。其中，長期照顧業務包含一般護理之家、居家護理所設立、變更及管理；身障權益服務包含身心障礙鑑定審查、到宅鑑定及身心障礙者醫療輔具補助申請，提醒民眾留意服務窗口已變更至高齡長照處。

在長照方面，自115年1月1日起擴大服務對象，新增「年輕型失智症者（未滿50歲）」及「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象。

為全面強化自行車騎乘安全，自115年1月1日起新竹縣公共自行車新、舊會員及單次租借之臨時會員，皆須完成投保「公共自行車傷害險」方可租借 YouBike 2.0 與 YouBike 2.0E車輛，費用由縣府負擔。

新竹縣1999為民服務專線自115年1月1日起於新竹縣轄內撥打1999服務碼，通話前5分鐘由縣府付費，採通話過程不中斷為原則，超過5分鐘部分，始由用戶付費，實施範圍為市話以及行動電話月租型用戶。

