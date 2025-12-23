竹縣新地王每坪108萬 115年公告地價平均調漲7.09％

新竹縣新地王出爐，為竹北市光明六路東一段及自強北路角地，現況為喜來登大飯店使用。（王惠慧攝）

新竹縣新地王出爐，為竹北市光明六路東一段及自強北路角地，現況為喜來登大飯店使用，屬交通樞紐及商業活動中心地段，115年度公告土地現值每平方公尺32.9萬元，換算每坪約108萬元，評議會也通過全縣公告地價平均調漲7.09％，公告土地現值平均調漲2.86％。

新竹縣政府新竹縣地價及標準地價評議委員會18日評定通過115年公告地價及公告土地現值調整案，地政處說明，因中央政策影響，竹縣不動產市場交易量近期明顯下降，但是成交價及都市地價指數皆呈現微幅上漲趨勢。

縣府指出，原因可能與竹縣有很多重大建設、科技業發展及產業園區開發等因素，帶動整體市場發展有關。地政處公布各行政區評定結果公告地價平均調幅前3名，依序為寶山鄉14.34％、竹北市10.42％及新埔鎮8.47％。

其中，寶山鄉因新竹科學園區高科技產業持續發展，包含園區原有用地使用需求及擴建一期、二期大面積用地變更，故漲幅居全縣之冠；竹北市因商業活動及商圈發展、生活機能良好、交通便利等因素帶動地價持續成長；新埔鎮則因整體地價均衡性考量而提升，本次調整幅度較為明顯。

至於公告土地現值平均調幅前3名分別為竹北市3.80％、湖口鄉3.70％及竹東鎮2.71％，主要是配合區域發展情形及市場趨勢進行調整。這次調整結果依規定於115年1月1日公告，民眾可於公告後至新竹縣政府地政處及各地政事務所網站查詢。

地政處提醒有需要的土地所有權人，可於115年1月2日至31日至土地所在地之各地政事務所，按公告地價80％至120％自行申報地價，亦可使用自然人憑證至內政部地政司數位櫃台線上申報，屆期未申報者逕以公告地價80％為申報地價，並據以核課地價稅。

