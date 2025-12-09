竹縣新埔褒忠路拓寬工程決標 有助改善道路瓶頸





新竹縣「縣道117線褒忠路拓寬工程」5日順利決標，為推動重大交通建設再邁進一步！縣長楊文科表示，褒忠路長期為竹北、新埔與周邊產業園區的重要交通動脈，通勤需求與產業物流量逐年增加，改善刻不容緩，此次拓寬工程將徹底改善道路瓶頸，提升整體交通效能。

縣道117線褒忠路拓寬工程獲交通部「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）（111年至116年）」經費補助，核定總經費9.75億元，其中中央補助7.7億元、地方配合款2.05億元。工程決標金額為新臺幣7億5280萬元，施工工期690日曆天，後續縣府將迅速辦理向職安署申請危評審查作業，預計於115年6月開工，117年5月完工。

工務處指出，縣道117線褒忠路為連接新竹工業區、鳳山工業區、竹北市區及新竹科學園區的重要交通要道，現況路寬僅9至12公尺、為雙向兩車道，交通負荷沉重。其中褒忠大橋橋寬僅9公尺，且受限於橋梁結構，設有限重20噸之通行限制，已明顯不足以支應產業運輸與通勤需求，急需全面改善。

改善範圍自義民路路口起，向南跨越鳳山溪至縣道118線交會處，全長約1360公尺（含約280公尺的褒忠大橋）。工程將道路拓寬至18公尺，配置雙向各一車道及一混合車道，以提升整體道路服務水準。褒忠大橋部分將採預力箱型梁方式改建，全面強化結構承載能量。

