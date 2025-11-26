竹縣新埔警攔阻15萬詐騙 強調親友的關心是對詐騙最好的提醒

竹縣新埔警分局表示，對於家中長輩應時時問候關心，親友的關心是對詐騙最好的提醒。（新埔警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣新埔警分局新埔派出所日前接獲轄區郵局反映，稱有民眾要匯款新臺幣十五萬元給香港朋友，行員在經辦過程中發現該帳戶是中國地區帳戶，察覺有異，通報請新埔派出所員警到場了解。

新埔警分局表示，警方到場後，隨即與民眾共同檢視手機LINE對話紀錄，方知為以假交友接觸被害人所發展的投資詐騙，該民眾在網路上認識一林姓男子，而每日的噓寒問暖，誘騙民眾投資虛擬貨幣網址。新埔所員警立即與經辦行員聯袂攔阻民眾匯款，並告知民眾此為詐騙手法，警方於勸說過程中，該民眾仍堅持「沒匯錢，我會睡不著覺，我已經好幾天沒睡覺了」、「他在香港等我」等語，在警方與郵局行員的循循善誘下，民眾終於放棄匯款念頭。

廣告 廣告

竹縣警局表示，今年九月一日起，警方強化與金融機構攜手合作攔阻受詐民眾款項，至十一月廿五日止，已成功攔阻四十一件，共計三千四百四十七萬元，成效顯著。統計顯示，新竹縣去年十月的詐欺財損金額為三億七千四百五十五萬元，經過警方與金融機構的努力，今年十月份已降至一億五千一百零五萬元，財損降幅高達六成。

警方呼籲，投資應循正常管道，遇有不合理投資報酬時更應多加謹慎，如有疑問請撥打一六五反詐騙專線與一一０報案專線向警方反映，也可下載警政服務APP，在打詐儀表板上瀏覽最新詐騙手法資訊，而對於家中長輩應時時問候關心，親友的關心是對詐騙最好的提醒。