竹縣新埔鎮褒忠路拓寬工程決標 十大交通建設再跨重要里程碑

新竹縣十大交通建設「縣道一一七線褒忠路拓寬工程」已於日前順利決標，縣長楊文科表示，褒忠路長期為竹北、新埔與周邊產業園區的重要交通動脈，通勤需求與產業物流量逐年增加，改善刻不容緩，此次拓寬工程將徹底改善道路瓶頸，提升整體交通效能。

竹縣府表示，施工工期六百九十個日曆天，後續縣府將迅速辦理向職安署申請危評審查作業，預計於明年六月開工，一百一十七年五月完工。

工務處指出，縣道一一七線褒忠路為連接新竹工業區、鳳山工業區、竹北市區及新竹科學園區的重要交通要道，現況路寬僅九至十二公尺、為雙向兩車道，交通負荷沉重。其中褒忠大橋橋寬僅九公尺，且受限於橋梁結構，設有限重二十噸之通行限制，已明顯不足以支應產業運輸與通勤需求，急需全面改善。

改善範圍自義民路路口起，向南跨越鳳山溪至縣道一一八線交會處，全長約一千三百六十公尺（含約二百八十公尺的褒忠大橋）。工程將道路拓寬至十八公尺，配置雙向各一車道及一混合車道，以提升整體道路服務水準。褒忠大橋部分將採預力箱型梁方式改建，全面強化結構承載能量。

工程完工後，縣道一一七線將大幅改善交通壅塞情形，提升工業區與科學園區之運輸效率，並強化竹北、新埔地區整體路網功能，提升道路服務水準。縣府期盼透過基礎建設，持續打造更宜居、更便利、更具競爭力的新竹縣交通環境，推動地方發展再升級。