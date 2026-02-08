竹縣新增醫事巷弄長照站 打造社區共融照顧圈

因應台灣邁入超高齡社會，長照需求與日俱增，為完善新竹縣社區長照服務網絡，縣府今年度新增1處醫事C據點(醫事巷弄長照站)，總計全縣醫事C據點累計達十六處，未來持續擴大社區照顧量能。

新竹縣長楊文科八日表示，長照三點O計畫的核心特色，在於打造「社區共融照顧圈」，透過廣設基層社區據點，串聯各類長照服務資源，並以多元管道支持社區自主發展，讓長照服務更貼近民眾生活，減輕家庭照顧負擔。很高興竹東竹信醫院投入社區巷弄長照站，為竹東社區長輩提供在地服務。

新竹縣政府高齡長照處長許瑜庭表示，醫事C據點是由具醫療專業背景的單位設置，包括診所、衛生所、護理之家、藥局及各類治療所等，結合醫療專業與社區照顧，提供健康、亞健康及輕中度失能或失智長者多元且近便的服務。

醫事C據點主要服務內容包含預防及延緩失能課程、共餐服務、健康促進活動及專業諮詢等，強調醫療資源融入社區照顧體系，透過專業照護與持續關懷，協助長者維持功能、延緩失能。

此次籌畫新設醫事C據點過程中，因空間受限、專業人力不足、出入口規劃及須配合中央計畫調整措施等困難，籌設程序一度停擺，所幸竹信醫院與縣府團隊共同努力進行團隊溝通，到現場條列困難分析，連結其他據點進行經驗交流，終於趕在今年度1月開始提供服務。

高齡長照處指出，醫事C據點在新增與推動過程中，仍面臨數項挑戰，包括具醫療專業背景且願意投入社區長照服務的單位有限，需兼顧原有醫療業務與長照服務人力配置；醫事單位空間條件不一，須符合長照服務及消防、無障礙等相關法規，前期整備與調整現有醫療空間規劃較不易；以及專業人力、志工服務人力招募難度較高，且長照專業人員培訓與留任，均需時間與資源投入。

新竹縣政府未來仍將持續透過輔導、資源媒合及跨局處合作，協助醫事單位克服設置困難，攜手民間與專業單位，穩健推動醫事C據點健全發展，讓更多長者在熟悉的環境中獲得即時、專業且有溫度的照顧。